P U B L I C





COMIENZA LA TERCERA Este viernes se pone en marcha la tercera fecha del campeonato con dos encuentros. A las 15.30 horas, Almagro recibirá la visita de Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que a partir de las 22 horas, se enfrentarán Central Cördoba y Quilmes en Santiago del Estero. El plantel Violeta realizará hoy su último entrenamiento para enfrentar al elenco santiagueño por la tercera fecha. El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento de cara al partido que disputará mañana sábado frente a Mitre de Santiago del Estero por la tercera fecha del campeonato de la Primera B Nacional. El encuentro se disputará desde las 15.40 horas en el estadio de Mitre y Puccini, con arbitraje de Luis Álvarez y televisación de DirecTV Sports, y pondrá frente a frente a dos equipos que en las primeras dos fechas sumaron sendas victorias y están en la cima de la tabla con puntaje ideal. "Creo que Mitre es uno de los grandes candidatos de la temporada, por cómo se armó y por el técnico que tiene. A Alfredo (Grelak) lo tuve en Almagro y sé cómo labura y la clase de planteles que arma. Y eso ya se vio reflejado en las primeras dos fechas", señaló el lateral Nicolás Sansotre respecto al elenco santiagueño en diálogo con FM Radio City. Igualmente, el defensor Violeta explicó que ya estuvieron trabajando sobre las virtudes de este rival que venció a Platense como visitante en el debut y luego a Gimnasia de Mendoza como local: "Estuvimos viendo videos y Felipe (De la Riva) nos dio información sobre cómo se pueden parar ellos y cómo nos pueden lastimar", agregó. Para este compromiso, Villa Dálmine presentaría la misma alineación de las primeras dos fechas, aunque todavía existe la duda respecto a la posible vuelta de Cristian González, quien ya cumplió la sanción que arrastraba de la temporada pasada y está nuevamente a disposición. En caso de ingresar entre los titulares, quien dejaría su lugar sería Marcos Martinich. En tanto, se espera para hoy una notificación de la Federación Colombia respecto al trasnfer de Cristian "Jopito" Álvarez. En caso de no llegar este viernes, la próxima semana intervendría la FIFA para habilitar al ex mediocampista de Boca Juniors y Cucutá que todavía no pudo debutar en el equipo de nuestra ciudad. Por su parte, Mitre ya tiene todo confirmado para su presentación en Campana. En su último entrenamiento en Santiago del Estero, el entrenador Grelak definió un cambio respecto a la victoria frente a Gimnasia (M): el regreso de Ariel Coronel en la zaga central (se había perdido la segunda fecha por una distensión). Así, el Aurinegro (que partió anoche rumbo a nuestra ciudad) formaría con Martín Perafán; Brian Mieres, Ariel Coronel, Matías Moisés, Franco Ferrari; Lucas Pérez Godoy, Juan Alessandroni, Pablo Ruiz, Daniel González; Alan Bonansea y Felipe Cadenazzi. "Villa Dálmine será un rival durísimo. Va a salir a buscar la victoria, porque de local se hace muy fuerte", aseguró el "Flaco" Perafán, quien estará retornando a Mitre y Puccini después de su gran temporada pasada en el Violeta. "Es un club que me brindó un lugar y en el que tuvimos un año muy lindo. Es una ciudad con la que me encariñé mucho y dondé dejé muchos amigos. Es una institución con gente trabajadora", agregó en diálogo con el Nuevo Diario Web.

LOS JUGADORES VIOLETAS ENTRENARON AYER EN MITRE Y PUCCINI Y DIVIDIERON TRABAJOS ENTRE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO Y EL ESTADIO (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE).



Primera B Nacional:

Villa Dálmine cierra su preparación para recibir mañana a Mitre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: