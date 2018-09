PRIMERA C: con cuatro partidos se completó la quinta fecha, dejando como único líder a Berazategui.- SUPERLIGA; INICIA LA F5: se pondrá en marcha hoy con dos encuentros.- PASÓ RIVER: con goles de Lucas Pratto e Ignacio Scocco, River Plate le ganó 2-0 a Platense.- PRIMERA B METRO: culminó la quinta fecha con el empate 1-1 entre Barracas Central y Colegiales.- SUPERLIGA: INICIA LA F5 La quinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol se pondrá en marcha hoy con dos encuentros: Estudiantes de La Plata vs Aldosivi de Mar del Plata (19.00) y Atlético Tucumán vs Tigre (21.00). Para mañana sábado están programados cuatro encuentros en una jornada en la que se presentarán tres de los denominados "grandes": Independiente vs Colón (13.15), River Plate vs San Martín de San Juan (15.30), Belgrano vs Newells (17.45) y Argentinos Juniors vs Boca Juniors (20.00). Luego, el domingo jugarán: Patronato vs Gimnasia (11.00), Vélez Sarsfield vs San Martín de Tucumán (13.15), Unión vs Talleres (15.30), Lanús vs Racing Club (17.45) y Godoy Cruz vs San Lorenzo (20.00). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con: Huracán vs Banfield (19.00) y Rosario Central vs Defensa y Justicia (21.00). PASÓ RIVER Con goles de Lucas Pratto e Ignacio Scocco (ambos de penal), River Plate le ganó 2-0 a Platense por los Octavos de Final de la Copa Argentina y avanzó a los Cuartos, instancia en la que se medirá con el ganador del cruce entre Sarmiento de Resistencia y Atlético Rafaela. PRIMERA B METRO Ayer culminó la quinta fecha de la Primera B Metropolitana con el empate 1-1 entre Barracas Central y Colegiales. En tanto, hoy estará comenzando la sexta jornada con el encuentro que desde las 19.05 disputarán Talleres de Remedios de Escalada y Estudiantes de Caseros. La divisional tiene dos líderes: Deportivo Rietra y UAI Urquiza, ambos con 13 puntos. PRIMERA C Con cuatro partidos se completó la quinta fecha de la Primera C, jornada que dejó como único líder a Berazategui (13 puntos), dado que Victoriano Arenas perdió ayer 3-2 como local frente a Sportivo Italiano (el Azzurro perdía 2-0). Todos los resultados de esta quinta fecha fueron: Sportivo Barracas 4-1 Argentino de Quilmes; Deportivo Merlo 0-2 Deportivo Armenio; Ituzaingó 1-0 San Martín (B); Central Córdoba (R) 0-0 Midland; Berazategui 1-0 Cañuelas; Excursionistas 1-1 Alem; Villa San Carlos 1-0 Lamadrid; Luján 1-2 Dock Sud; El Porvenir 1-1 Laferrere; y Victoriano Arenas 2-3 Sportivo Italiano.



Breves: Fútbol

