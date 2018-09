¿Qué es la prueba de cortisol? El cortisol es una hormona que tiene un efecto en prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo. Desempeña un papel importante ayudando a: - Responder al estrés - Combatir las infecciones - Regular el nivel de azúcar en la sangre - Mantener la presión arterial - Regular el metabolismo, el proceso por el cual el cuerpo utiliza los alimentos y la energía El cortisol es producido por las glándulas suprarrenales, dos glándulas pequeñas situadas encima de los riñones. La prueba de cortisol mide el nivel de cortisol en la sangre, la orina o la saliva. Los análisis de sangre son la manera más común de medir el nivel de cortisol. Si los niveles de cortisol están demasiado altos o bajos, eso podría significar que usted tiene un trastorno de las glándulas suprarrenales. Si estos trastornos no se tratan, pueden ser graves. ¿Para qué se usa? La prueba de cortisol se usa para diagnosticar trastornos de las glándulas suprarrenales. Estos incluyen el síndrome de Cushing, que hace que el cuerpo produzca demasiado cortisol, y la enfermedad de Addison, que hace que el cuerpo no produzca suficiente cortisol. ¿Por qué necesito una prueba de cortisol? Usted podría necesitar una prueba de cortisol si tiene síntomas del síndrome de Cushing o la enfermedad de Addison. Algunos de los síntomas del síndrome de Cushing son: - Obesidad, especialmente en el torso - Presión arterial alta - Niveles altos de azúcar en la sangre - Rayas de color púrpura en el estómago - Piel que se amorata fácilmente - Debilidad muscular - Las mujeres pueden tener períodos menstruales irregulares y exceso de vello en la cara Algunos síntomas de la enfermedad de Addison son: - Pérdida de peso - Cansancio - Debilidad muscular - Dolor abdominal - Parches de piel oscura - Presión arterial baja - Náuseas y vómitos - Diarrea - Disminución del vello corporal Usted también podría necesitar una prueba de cortisol si tiene síntomas de una crisis suprarrenal, una afección potencialmente mortal que puede ocurrir cuando los niveles de cortisol están extremadamente bajos. Algunos de los síntomas de una crisis suprarrenal son: - Presión arterial muy baja - Vómitos intensos - Diarrea intensa - Deshidratación - Dolor repentino e intenso en el abdomen, la parte inferior de la espalda y las piernas - Confusión - Pérdida del conocimiento FUENTE: Medline Plus



