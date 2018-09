La educación pública salió a la calle

En la jornada de ayer, distintas protestas encabezadas por estudiantes y docentes de distintos niveles de enseñanza, confluyeron en el centro de la ciudad para una marcha que aunó reclamos salariales, exigencia de mayor presupuesto y el repudio al ataque sufrido por la docente Corina de Bonis en Moreno. En la tarde de este viernes, las calles del centro de la ciudad se vieron tomadas por estudiantes y docentes de nivel secundario, terciario y universitario que, aunando distintos reclamos, se expresaron "en defensa de la educación pública". Distintas protestas confluyeron en la plaza central para dar forma a una nutrida marcha que exigió un acuerdo paritario entre los maestros y la Provincia, mayor presupuesto al sector educativo y el repudió al secuestro y tortura sufrido por una docente de Moreno. Pasadas las 18, una columna integrada por alumnos de distintas casas de estudio de la ciudad zarpó desde la intersección de la avenida Mitre y Ruta 6 rumbo al centro. Se destacaban insignias de las organizaciones Cosecha Colectiva (Trabajo Social - Unlu), Tesis XI Pan y Rosas (Instituto 15), Contra Imagen (Escuela de Arte) y del centro de estudiantes de la UTN Facultad Regional Delta. Quienes las enarbolaban, junto con vecinos que acompañaron en solidaridad, marcharon a lo largo de la Mitre entonando cánticos contra el presidente Mauricio Macri y exaltando la unidad de "obreros y estudiantes". "Estamos en defensa de la educación pública y en unidad con los diferentes centros de estudiantes y unidades académicas de la zona, porque pensamos que la educación es lo que nos va a dar el futuro de este país y lo que nos permite transformar la realidad en una sociedad más igualitaria", expresó Agustina Gilio, de la Unlu. Mientras tanto, en puerta del Instituto 15, el docente Rogelio Bergara ofrecía una clase abierta sobre historia colonial a alumnos del profesorado. "Seguimos con los contenidos, pero en vez del aula estamos en la calle, visibilizando el reclamo por más presupuesto para educación, que no tengamos más cierre de carreras y por un mayor presupuestario educativo. Estamos en defensa de los institutos terciarios", expresó el profesor en diálogo con LAD. Clases abiertas se sucedieron en el 15 durante toda la semana, al igual que en el Centro Regional Campana de la Unlu, que el miércoles traslado algunas de sus cursadas hasta la plaza 1º de mayo. Al mismo tiempo, del lado de enfrente, aguardaban la llegada de la columna estudiantil docentes de nivel primario y secundario que, en respuesta a la convocatoria lanzada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense en todo territorio provincial, se preparaban para realizar una marcha de antorchas para repudiar al ataque sufrido por su colega Corina de Bonis en Moreno. "Lamentablemente, esto va ir creciendo. En vez de darnos soluciones, aparecen temas que yo pienso por un lado son para entretener, por otro para faltarnos el respeto, y finalmente para hacernos volver a vivir imágenes de una época que no queremos repetir", expresó Juanita Fornarini, titular de Feb Campana. "El objetivo es que seamos escuchados. Nosotros no tenemos miedo", remarcó la gremialista, que marchó junto a sus colegas de Suteba. La unión de maestros, profesores, estudiantes -había también de nivel secundario- y trabajadores durante la movilización de este viernes fue resaltada en especial por los sectores de la izquierda dura, quienes llamaron a acompañar el paro general del próximo 25 de septiembre con movilizaciones y asambleas "en los lugares de estudio y de trabajo". Pero otros protagonistas de la jornada de ayer también plantearon la necesidad de unidad, como Esteban Magalu, de la UTN: "Venimos a pedir la paritaria de provincia, que no se cierren los Equipos de Orientación Escolar y a acompañar los distintos reclamos que van surgiendo, porque entendemos que hay un ataque generalizado contra la educación pública en todos los niveles".





