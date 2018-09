Paritaria Municipal: acuerdo en las necesidades pero no en los números

El Sindicato advirtió que, sin un reajuste de la suba otorgada para el primer tramo del año, no se iniciarán las discusiones para el aumento previsto de cara al segundo. El Gobierno y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) reanudaron este viernes la negociación paritaria y, si bien coincidieron en la necesidad de recalibrar el aumento otorgado durante la primera parte del año para que no pierda terreno contra la inflación, aún falta definir cifra y modalidad de pago. Fuentes sindicales le confiaron a LAD que la discusión salarial se desarrolla por ahora en buenos términos. La gestión Abella, según indicaron, expresó su intención de paliar la pérdida de poder adquisitivo de los municipales a lo largo de los primeros meses del año. Pero hasta el momento no ha habido consenso alrededor del monto compensatorio ni la forma en la que podrá ser abonado. El STMC ha dejado de manifiesto que, sin arreglar antes esta compensación, no está dispuesto a iniciar negociaciones por el aumento que corresponde para el segundo tramo del año paritario, que comienza en octubre. El reajuste buscado por el gremio había sido pactado de palabra con los funcionarios del intendente en abril, cuando se firmó el primer acuerdo, ante la ausencia de una cláusula gatillo que atase los incrementos al Índice de Precios del Consumidor de manera automática. De acuerdo a la estimación que hoy hace el STMC, habría un 10% de diferencia entre los incrementos firmados y la inflación real en ese período. El equipo municipal encargado de las negociaciones está compuesto por los funcionarios Julio Olivastri (Hacienda), Lucía Schirripa (Asuntos Judiciales), Abel Milano (Seguridad), Miguel Ibarra (Personal) y Julián Althabe (Administrativo Legal). En tanto, por el STMC se sientan a la mesa de discusión Carlos Barrichin (secretario general), Mauro Magallanes (secretario gremial), Norberto Burgueño (secretario de Prensa), Claudio López Ruiz y Florencia Minguez (ambos integrantes de la Comisión Directiva), junto con la abogada de la entidad Nélida Zungri. Debido a la falta de acuerdo, la discusión pasó a un cuarto intermedio hasta este martes. Tanto el Sindicato como el Municipio se comprometieron a "analizar los números" y afinar el lápiz.

BARRICHI, MAGALLANES, BURGUEÑO, LOPEZ RUIZ, MINGUEZ Y LA ABOGADA ZUNGRI REPRESENTAN AL STMC



Paritaria Municipal: acuerdo en las necesidades pero no en los números

