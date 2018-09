Ocurrió en O´Higgins y Castilla. Una mujer y su hijo de 11 años sufrieron diferentes lesiones. El barrio Villanueva se ha convertido en escenario de numerosos accidentes de tránsito en los últimos meses. Porque a los que suceden en la dificultosa zona de avenida Rivadavia y Colectora Sur también se han sumado repetidamente choques en distintas esquinas de calles como Chacabuco y San Lorenzo. Y ayer se agregó el cruce de O´Higgins y Castilla, donde colisionaron un auto VW Gol y una Motomel 110cc. Producto de ese accidente, los dos ocupantes de la moto, una mujer y su hijo de 11 años, sufrieron diferentes lesiones y debieron ser asistidos y derivados al Hospital San José por personal del SAME. La evidencia del impacto y la magnitud del accidente se advertía en el frente del VW Gol rojo, especialmente en el parabrisas, que quedó estallado como consecuencia del golpe. En el lugar, además del SAME, se hicieron presente dos móviles del Comando de Patrulla de la Policía Bonaerense.

LOS CHOQUES EN ALGUNOS BARRIOS DE CAMPANA COMIENZAN A SER MÁS FRECUENTES, QUIZÁS COMO EFECTO COLATERAL DE CALLES EN BUEN ESTADO QUE INCITAN A CIRCULAR A MAYOR VELOCIDAD.





#Adelanto duro choque de auto y moto en Villanueva, O'Higgins y Castilla, una mujer y su hijo de 11 años que iban en una Motomel 110 resultaron heridos al chocar con un VW Gol (3 escolares) que quedó con el parabrisas estrellado, dos móviles de SAME CP zona 7 y 8, Tránsito. pic.twitter.com/Na0mhlQJqM — (@dantrila) 14 de septiembre de 2018

Nuevo choque de auto y moto en Villanueva; dos heridos

