La ex esposa del imputado por su asesinato presentó elementos de prueba y serán tenidos en cuenta. Se tratan de una cobija y una tijera, ambas manchadas con sangre. Fuentes judiciales confirmaron a La Auténtica Defensa que los elementos de prueba presentados a último momento por la ex esposa del imputado por el asesinato de José "Pino" Suardini serán tenidas en cuenta en el juicio y de hecho fueron enviadas a La Plata para que sean peritadas. De esta forma, si el resultado de las pericias comprueba que los elementos presentados están manchados con sangre de Suardini, la causa podría tomar un acelerado y definitivo curso en contra del acusado. Padre del profesor de Historia Andrés Suardini, "Pino" fue asesinado el sábado 24 de diciembre de 2016 cerca del mediodía, en su hogar de la calle San Martín al 900, donde vivía solo. Fue a su hermano menor, Mario, quien le tocó encontrarlo tirado en la cocina todo ensangrentado y ya sin vida, apenas unas horas antes de Nochebuena. Siempre se sospechó de un vecino de profesión herrero, a quien "Pino" conocía y le habría pagado por adelantado un trabajo que nunca realizó. "Estaba toda la casa revuelta, pero no se llevaron nada. Para mí que el que se mandó la macana, quiso simular un robo", dijo Andrés a La Auténtica Defensa en 2016. Tras la insistencia del entonces Fiscal Juan Montani (hoy jubilado) la causa finalmente se elevó a juicio, y está radicada en el Juzgado Penal Nº 1 de Campana. Semanas atrás, y luego de un año y medio de iniciada la causa, sorpresivamente la ex mujer del herrero intentó dar testimonio durante la Audiencia de Presentación de Pruebas del juicio y debió ser reprogramada hasta que pudo presentar los elementos de prueba que finalmente fueron considerados en el expediente.

Novedades en el caso "Pino" Suardini

