La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/sep/2018 Motociclista herido en un accidente en Av. Varela y Balbín







El accidente, que involucró también a un auto, ocurrió el jueves por la noche. El cruce de dos avenidas como Varela y Balbín cuenta con su correspondiente semáforo. Sin embargo, esto no parece suficiente como para evitar que allí ocurran accidentes: es que allí, el jueves por la noche, colisionaron una moto que tomaba Balbín y un automóvil VW Gol que circulaba por Varela en dirección al Arco. Producto de la colisión, el motociclista (cuyo rodado quedó sobre el cantero de avenida Balbín) sufrió diferentes traumatismos y una lesión en su pierna, por lo que fue asistido y trasladado al Hospital San José por personal del SAME.

#Dato Choque de auto y moto en Av. Varela y Balbín. El motociclista con politraumatismos y lesión en una pierna fue trasladado al hospital por el SAME, en el lugar Comando zona 3 a cargo del Capitán Bengolea, secundado oficial González a la espera de directivas. pic.twitter.com/Z84KOD2A2o — (@dantrila) 14 de septiembre de 2018

