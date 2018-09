La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/sep/2018 El Tiempo en Campana:

Probables chaparrones

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy sábado el tiempo se presentará inestable en Campana, con probables chaparrones y algunas tormentas. Esa precipitación podría darse en cualquier momento del día, con mayor probabilidad entre la tarde y la noche. La temperatura se ubicará en un nivel fresco, con la máxima oscilando entre 18 y 19 grados. La situación meteorológica muestra la presencia de una débil zona de baja presión abarcando al sur del Litoral y a Uruguay. Traerá como consecuencia la formación de nubosidad potencialmente generada de precipitaciones, que posiblemente nos afecten en cualquier momento del día. Se darán en forma de chaparrones y podría haber también actividad de tormentas eléctricas. Esa probabilidad es más baja. Al no cambiar la masa de aire, la temperatura se mantendrá estable, parecida a la de ayer viernes. Mañana domingo la zona de baja presión no evidenciará cambios significativos, de modo que el riesgo de más precipitaciones se mantendrá. Es posible también que se formen focos de tormenta y alguno podría afectarnos. Tanto la precipitación prevista para el sábado como la del domingo, no será continua y por lo tanto habrá mejoramientos temporarios. Respecto a la temperatura, seguirá estable. El lunes mejorará y habrá sol, acompañando de alguna nubes. Temprano estará fresco, pero luego el aire se volverá casi cálido, con probables 26 grados en horas de la tarde. El martes se estará acercando un frente frío cuyo paso está previsto para la noche. Durante el día hará calor suave con sol y nubes en el cielo. Desde cerca del atardecer desmejorará rápido y, lloverá, con tormentas eléctricas. Será una lluvia breve pero posiblemente intensa. El miércoles mejorará desde las primeras horas de la madrugada. El día transcurrirá con buen tiempo, dentro de un ambiente más fresco y seco. Pronósticos Hoy, sábado 15: el cielo estará mayormente nublado y hay probabilidad de chaparrones y de algunas tormentas. Estará fresco y húmedo, con 14 grados de mínima y 19 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Este. Mañana, domingo 16: el cielo seguirá mayormente nublado, con probables chaparrones y algunas tormentas. La temperatura se mantendrá estable. 14 y 19 grados son los extremos previstos. El viento soplará del Noreste y cambiará al Sudoeste. Lunes 17: mejorará. El cielo estará algo nublado. Con una mañana entre fresca y templada y una tarde ligeramente cálida: 13 y 26 grados son las temperaturas previstas. El viento soplará débil del sector Sur.



El Tiempo en Campana:

Probables chaparrones

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: