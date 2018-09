Por la tercera fecha del campeonato, el Auriazul buscará su segunda victoria consecutiva y su primera como local. La dupla Pereyra-Medina repite la misma formación que en las dos presentaciones anteriores. El partido comienza a las 11. Insinuó ante Atlas y concretó frente a Central Ballester. Y ahora intentará no bajarse de la senda victoriosa para tratar de consolidar un equipo que aspira a ser protagonista de este campeonato de la Primera D. Es la actualidad de Puerto Nuevo, que hoy estará enfrentando como local a Defensores de Cambaceres por la tercera fecha de la temporada con el deseo de poder estirar su invicto y treparse en soledad, al menos por unas horas, a lo más alto de la tabla de posiciones. Será desde las 11 de la mañana, en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y con arbitraje de Gonzalo Pereira cuando el equipo Auriazul busque su segunda victoria consecutiva en el torneo y la primera en condición de local. Y en esta consolidación que busca certificar el Portuario de su equipo, la dupla técnica formada por Carlos Pereyra y Hugo Medina repetirá por tercera vez consecutiva la misma alineación titular. Así, de no mediar sorpresas, el equipo de nuestra ciudad formará hoy con Leandro Bonet; Lautaro Cuenos, Santiago Correa, Gonzalo Leizza, Sergio Robles; Kevin Redondo, Oscar Peñalba; Enzo Moreno, Carlos Tapia, Mauricio Ruiz; y Diego Pertossi. Las claves de este Puerto Nuevo ya asomaron en los primeros dos partidos y fueron explicadas por el propio "Jetín" Pereyra: tener un sólido bloque defensivo, recuperar alto y atacar rápido para llegar con cuatro o cinco hombres al área rival, aprovechando principalmente la velocidad de Moreno y Ruiz. Claro: también son fundamentales la claridad que aporta Tapia en la salida y la lucha que brinda Pertossi con los centrales rivales. Cambaceres, por su parte, está en proceso de adaptación a la divisional después de haber descendido la última temporada de la Primera C. En su debut perdió 2-1 con Liniers como visitante, pero se recuperó en la segunda fecha, cuando venció 2-1 como local a Argentino de Rosario. Para visitar Campana, el entrenador realizaría una variante: el ingreso de Enzo Caroccia en lugar del lesionado Fabián Maidana. Entonces, el Rojo de Ensenada formaría hoy con Sergio Meli; Enzo Caroccia, Octavio Di Virgilio, Maximiliano Negrette, Julián Torres; Brian Martínez, Brian Ateazarán, Mariano Romero, Facundo Garzino,; Leandro Ledesma y Lautaro Palacios.

MAURICIO RUIZ, UNA DE LAS CLAVES PARA GENERAR DESEQUILIBRIO QUE TIENE PUERTO NUEVO. CON BOTINES NUEVOS La agrupación Sentir, que integra el espacio Cambiemos, le obsequió un par de botines al jugador Enzo Moreno, quien se iniciara como jugador en Defensores de La Esperanza para luego pasar por Nueva Chicago y Villa Dálmine antes de recalar en Puerto Nuevo, donde esta temporada debutó en Primera División (fue titular en las primeras dos fechas frente a Atlas y Central Ballester). "Sabemos que esto lo va a ayudar a seguir mejorando en su carrera, así que esperamos disfrute el regalo y le deseamos mucha suerte para lo que viene", señalaron desde la Agrupación. HISTORIAL: SERÁ EL SEGUNDO PARTIDO Por Gustavo Belsué Puerto Nuevo y Defensores de Cambaceres se enfrentaron una única vez: fue el sábado 23 de octubre de 1976 por la 5ª fecha de la rueda final por el ascenso a la Primera C. Ese día, el Rojo de Ensenada se impuso 2-1 como local en un partido cuya síntesis fue la siguiente: DEFENSORES DE CAMBACERES (1): Martinicorena; Juan Carlos Gómez, Ferrazuolo, Casal, Jesús, Kondrasky, Domínguez, Héctor Sánchez, Colli, Enrique Flores (Antonini) y Muñoz (Vera). DT: Eduardo Flores. SUPLENTES: Giulietti, Rando y Morán. PUERTO NUEVO (0): Carlos Alberto Pérez; Julio Raboni, Pichinelli, Maggiolo, Zanni, Navazzotti, Fillopsky (Montori), P. González (Gizzarelli), Malaszuk, Argés y Fossatti. DT: Domingo Pepe. SUPLENTES: Torres, Alegre e Ibáñez. GOLES: PT 13m Gómez (DC). ST 37m Argés (PN) y 41m Vera (DC). EXPULSADOS: PT 35m expulsado Maggiolo (PN) y 38m Argés (PN). INCIDENCIA: ST 20m Carlos Pérez (PN) le contuvo un penal a Jesús (DC). CANCHA: Defensores de Cambaceres. ARBITRO: Rodolfo Bordignoni. AHORA: Final en Campana, cuenta @Javidispaldro . Justificada victoria del #Portuario para quedarse con los 3 puntos en #PuertoNuevo 2 vs #Cambaceres 0 pic.twitter.com/rJp1bR3BaU — Vermouth Deportivo (@vermudeportivo) 15 de septiembre de 2018

Primera D:

Puerto Nuevo buscará ratificar contra Cambaceres lo hecho frente a Ballester

