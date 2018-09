La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/sep/2018 Primera B Nacional:

ALMAGRO, ÚNICO PUNTERO En un partido que peligró por decisión del APREVIDE (argumentó que no estaba pago el operativo), Almagro derrotó ayer 1-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza con gol de Damián Arce y cosechó su tercera victoria consecutiva en tres presentaciones, dado que el Tribunal de Disciplina le dio por ganado el encuentro frente a Deportivo Morón que había sido suspendido por incidentes. Además, anoche, al cierre de esta edición, Central Córdoba de Santiago del Estero recibía la visita de Quilmes. La tercera fecha continuará hoy con cuatro encuentros, porque además de Villa Dálmine vs Mitre (SdE) también jugarán: Gimnasia de Mendoza vs Chacarita (16.30), Agropecuario vs Temperley (18.00) y Arsenal vs Instituto (19.30). En tanto, mañana domingo se enfrentarán: Los Andes vs Sarmiento de Junín (12.00), Defensores de Belgrano vs Santamarina (15.30), Olimpo de Bahía Blanca vs Ferro Carril Oeste (15.30), Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Nueva Chicago (15.30) y Atlético Rafaela vs Brown de Adrogué (18.00). La fecha se cerrará el martes con el duelo entre Platense y Deportivo Morón que se jugará desde las 21.05 (TyC Sports) en Vicente López. Desde las 15.30 enfrenta como local a Mitre de Santiago del Estero, otro equipo que ganó sus dos compromisos iniciales. De la Riva repetiría la misma alineación titular de las victorias frente a Instituto y Temperley. Este Villa Dálmine que necesita puntos urgentes para obtener margen en los Promedios estará hoy frente a la posibilidad de hilvanar un arranque de tres victorias en fila, algo que no ha firmado en ninguna temporada anterior en la Primera B Nacional. Después de los triunfos sobre Instituto y Temperley, esta tarde se presentará nuevamente como local frente a Mitre de Santiago del Estero, otro equipo que cuenta, hasta el momento, con puntaje perfecto por sus éxitos ante Platense y Gimnasia de Mendoza. Ese será el examen que afrontará hoy el Violeta: un rival que se ha reforzado con nombres importantes para la categoría y que ha comenzado con el pie derecho en un contexto en el que se podría definir cuál de los dos sigue en lo más alto de la tabla de posiciones. Mucho para una tercera fecha, sin dudas; pero a la altura de las circunstancias si el elenco de nuestra ciudad quiere demostrar que los triunfos sobre Instituto y Temperley no fueron casualidad. Y en ese sentido, el entrenador Felipe De la Riva no metería mano en la formación titular. Así, a pesar de tener nuevamente a disposición al defensor Cristian González (titular en los dos encuentros de Copa Argentina), no alteraría la zaga central, donde seguirían Fernando Alarcón y Marcos Martinich. Entonces, Villa Dálmine saltaría hoy al campo de juego con Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. En tanto, la lista de convocados se completa con Juan Pablo Lungarzo, Cristian González, Federico Recalde, Renzo Spinaci, Lucas Cuevas, Francisco Nouet y Marcelo Estigarribia. Por su parte, el elenco santiagueño presentará una sola modificación en su alineación respecto a la victoria sobre Gimnasia de Mendoza: el DT Alfredo Grelak dispondrá el regreso del defensor Ariel Coronel (uno de los cuatro ex Violetas que tiene en el plantel) en lugar de Norberto Paparatto. De esta manera, Mitre formará hoy con Martín Perafán; Brian Mieres, Ariel Coronel, Matías Moisés, Franco Ferrari; Daniel González, Juan Alessandroni, Lucas Pérez Godoy, Pablo "Mudo" Ruiz; Alan Bonansea y Felipe Cadenazzi. Mientras que los suplentes serán Emilio Di Fulvio, Norberto Paparatto, Ezequiel Bonacorso, Leandro De Muner, Nicolás "Cuca" Sánchez, Joaquín Quinteros e Ismael Blanco. El partido, correspondiente a la tercera fecha del campeonato, está pautado para comenzar a las 15.40 (televisa DirecTV Sports) en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Luis Álvarez, quien estará acompañado de los asistentes Gastón Rallo y Gerardo Lencina.

IJIEL PROTTI ES LA CARTA DE GOL VIOLETA: SUMA TRES EN DOS FECHAS. HISTORIAL: SEGUNDO PARTIDO Por Gustavo Belsué Será la segunda vez que se enfrenten oficialmente Villa Dálmine y Mitre de Santiago del Estero, dado que el único antecedente entre ambos corresponde a la campaña pasada de la Primera B Nacional. Fue el domingo 15 de abril de este años, cuando por la 23ª fecha, el Violeta se impuso 1-0 como visitante con tanto de Favio Durán a ocho minutos del final. La síntesis de ese partido fue la siguiente: MITRE (0): Ezequiel Mastrolía; Joel Sacks, Oscar Piris, Matías Moisés, Franco Ferrari; Martín Pérez Guedes, Juan Alesandroni, Leandro De Muner, Daniel González; Joaquín Quinteros y Ramiro Fergonzi. DT: Arnaldo Sialle. SUPLENTES: Alejandro Medina, Franco Ledesma, Rodrigo Castro, Gastón Bottino, David Romero, Williams Peralta y Javier Grbec. VILLA DÁLMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero; Ramiro López; Federico Jourdan y Pablo Burzio. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Favio Durán, Jorge Córdoba y Francisco Nouet. GOL: ST 37m Favio Durán (VD). CAMBIOS: PT 20m Córdoba x Rivadero (VD). ST 15m Grbec x De Muner (M), 26m Ledesma x Moisés (M), 34m Castro x Pérez Guedes (M), 36m Durán x Burzio (VD) y 40m Falcón x Jourdan (VD). AMONESTADOS: Papa, Flores, Durán y Falcón (VD). CANCHA: Mitre (SdE).ARBITRO: Gerardo Méndez Cedro. #FútbolProfesional | ¡Hoy juega Villa Dálmine! Desde las 15.40 horas recibimos a Mitre de Santiago del Estero por la 3° Fecha del Nacional B. ¡Te esperamos en Mitre y Puccini!#TodosJuntos. #DaleViola. pic.twitter.com/WNXWq83rg3 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 15 de septiembre de 2018

