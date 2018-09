Gustavo Parravicini. Foto: YouTube.

Si bien hoy los personalismos desplazan a las organizaciones políticas, estas últimas siguen siendo los únicos canales de paticipación electiva para llegar a ocupar cargos legislativos y ejecutivos en los tres niveles del Estado. Por eso y solo por eso, creo que aún existen y se los mantiene en "regla". Ni hablar que del seno de las mismas no surgen las soluciones a las grandes miserias que hoy ponen en peligro la paz social y debilitan la capacidad de respuesta del sistema democrático. En el presente de la Argentina todos los valores, y más aún los intangibles, se deprecian; fruto de un basaterdeo cotidiano que sufren desde los medios de comunicación, verdaderos depositarios del poder real que les ha sido transferido por los grupos económicos en connivencia con el poder politico. Mientras la sociedad de a poco va despertando en el contexto de un modelo económico de total exclusión social; un Estado presto a resolver cualquier conflicto a través de la violencia (institucional) en cualquiera de sus expresiones; quizas el valor más castigado sea el de la Justicia en su rol de garantizar igualdad a los ciudadanos, de corregir acciones que afectan al conjunto de la sociedad y aún más a los que sufren de un sistema inhumano, que desde hace años se le denomina "Capitalismo salvaje", como si existiera otro por estos lares. Hoy los falllos de la Justicia se discuten en los programas de Feimann y de Mirtha Legrand más que en sus ámbitos naturales que son los tribunales. Este bastardeo no es casual. Se mediatiza. Se sobre opina para que pierdan VALOR. Han logrado neutralizar la Justicia como Poder del Estado y como concepto, entonces la corrupción toda sigue impune. Mientras tanto y por conveniencia, la corrupción es un telon si se quiere. Avanzan en otras lineas de trabajo: profundizan la pobreza, desocupación, compra de armas, aumento de tarifas, etc. Un acuerdo nefasto con el FMI, la perdida de soberanía, tarifas marcianas, inflación..., hasta poner en peligro el valor mismo de la democracia en todas sus versiones. No obstante y para nuestra "tranquilidad", mientras torturan maestros; asesores de Trump nos quieren llevar nuevamente la economia argentina a una convertibilidad y la Justicia ya tiene a su nuevo Jefe. En este contexto de crisis se comienzan a visibilizar, desde abajo, acciones y gestos que hacen temblar al poder: la comunidad educativa se planta, los gremios comienzan a retomar el rol que algún Tosco les legó y hay ciertas actitudes que comienzan a poner luz a un presente oscuro. Y si la oposición entendiera la importancia de las organizaciones políticas en el capitalismo, empezaríamos a recorrer un camino distinto al que hoy estamos transitando que, más pronto que tarde, nos dirije a un abismo asegurado.

Opinión:

Es la política, no la economía, estúpido

Por Gustavo Parravicini

