José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Al gobierno de la alianza Cambiemos le pasa lo mismo que a sus votantes, se ilusionó con falsas promesas y en ambos casos se encuentra con una realidad que le demuestra, cada día con mayor crudeza, no creer en los compromisos con que les endulzaron sus cándidos oídos. Así fue que creyó que haciendo "lo que hay que hacer", esto es, bajar los salarios en términos reales, liberando sin ningún tipo de restricción a la salida de divisas, alentar las importaciones de bienes que compiten con las fabricadas en el país y fundamentalmente ellos mismos como garantes de semejante "integración al mundo" iban a llover inversiones, los conocidos "brotes verdes". Reforzando esta oportunidad para posibles inversores, recorrieron el planeta exponiendo las insuperables condiciones que se les ofrecía para que traigan los dólares que nos transformarían en un país "normal", donde no habría ni inflación ni pobreza y abundancia de "empleos de calidad" pudiendo los ciudadanos elegir el trabajo que esté más acorde con sus deseos. Recordemos que el presidente Macri repetía que la Argentina tiene recursos naturales en abundancia y en el mundo sobraban dólares. Para mitigar la espera de la "lluvia de inversiones" el "mejor equipo de los últimos 50 años" salió al mercado a pedir dólares aprovechando el bajísimo nivel de endeudamiento argentino fruto de la "pesada herencia" previo pago a los fondos buitres para lo que contó con el apoyo de parte de la oposición rebau-tizada como "opo-oficialismo". Lo cierto es que los únicos dólares que llegaron han sido los llamados capitales golondrinas, esto es capitales especulativos que aprovecharon la posibilidad que se les brindó para hacer enormes ganancias en la popularmente conocida como "timba financiera" y que han levantado vuelo para retornar a sus países de origen. Si a esto le sumamos las permanentes fugas de capitales y la negativa de los mercados a seguir prestándonos por el resucitado riesgo país nos encontramos con una profunda crisis que el gobierno pretende que sea pagada, como siempre, por los trabajadores y la clase media. El poder ejecutivo se jacta de contar con el apoyo del mundo desarrollado pero los hechos le están demostrando que no es tanto. Ante la reticencia del FMI para dar luz verde a los pedidos de nuestro país que quedó evidenciado por lo manifestado por Christine Lagarde quién dijo "Si el Presidente incluye reformas serias en su plan, entonces lo veremos", Mauricio Macri habló telefónicamente con Donald Trump y con Ángela Merkel para pedirles que intercedan para que se nos conceda el nuevo acuerdo con el Fondo. Estas "reformas serias" no son otra cosa que un feroz aumento del ajuste comprometido y explica la desesperación para conseguir la aprobación del presupuesto del año que viene y que significa un enorme recorte en jubilaciones, salud y educación, entre otros, en el marco de una recesión económica que pone en riesgo cierto la paz social. En este marco no debe extrañar el traspaso de partidas de salud y educación a seguridad, fundamentalmente a la policía federal. La aprobación del presupuesto es resorte exclusivo del Congreso. Sin embargo asistimos azorados como el ejecutivo nacional y gobernadores están en un toma y daca digno de un sainete para que los segundos influyan en el voto de los legisladores de sus provincias.. ¿En una democracia, no es que los legisladores representan a quienes lo votaron y no a su gobernador?. Esta columna repudia el secuestro y golpiza de la docente Corina de Bonis en Moreno que incluyó la escritura en su abdomen con un punzón la leyenda "Ollas no" aludiendo al trabajo que realizan para darles de comer a los alumnos mientras la escuela está cerrada por los problemas de mantenimiento.

Opinión:

Generando violencia

Por José Abel Perdomo

