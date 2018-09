La máquina de crear

Transitando sus 40 años con la plástica, María Susana Figueras de Ballini inauguró una generosa muestra individual en la sede del colegio de Arquitectos. Rosarina de nacimiento, campanense por adopción, María Susana Figueras de Ballini es marca registrada en nuestra ciudad y sinónimo de artista plástica. De hecho, hace años que maneja un taller "Rincón del Arte" que hoy cuenta con 40 discípulos. Tanto es así, que ya es un clásico de primavera la muestra grupal que ese espacio organiza en el salón Ronald Nash del edificio 6 de Julio. La novedad es que este martes Figueras de Ballini presentó material en soledad y, además, en un espacio aún poco transitado en la ciudad: la sede local del Distrito V del Colegio de Arquitectos que, por esas cosas del destino, queda en la misma vereda que la casa de la artista, en Pasaje De Marco 135. Dicho sea de paso, si bien el Colegio de Arquitectos venía habilitando el lugar para obra generada por sus propios colegiados, con la muestra de Figueras de Ballini, quedó abierta la posibilidad de que otros plásticos de Campana puedan postularse a exhibir su material sin la necesidad de ser arquitectos. En ese sentido, según comentó el presidente de la institución, Arq. Jorge García, la intención es montar una muestra por mes, a partir de la coordinación y curaduría de la Arq. Valeria Di Buccio, como parte de la política de puertas abiertas del colegio con la comunidad que la institución postula tanto en Campana como en el resto de las ciudades que incluyen al Distrito 5. La muestra de Figueras de Ballini está conformada por 18 obras abstractas de gran y mediano formato. Si bien no es figuración estricta y se nota una pincelada libre, en varios trabajos se adivina claramente la referencia a la espesura del bosque y lo vegetal; mientras en el resto sí ya hay un camino más bien constructivista y netamente abstracto. "He transitado por distintos caminos en el arte, desde la figuración absoluta, pasando por el cubismo, y la abstracción. Ahora me encuentro en un momento de la vida donde siento crear y expresar todo lo que he adquirido durante tantos años", dice la artista. Tal vez lo más sorprendente de toda la muestra es la cantidad de obra expuesta y que no se trate de una retrospectiva, sino del fruto del último año de producción. "Tengo más obra generada, pero esto lo que pude mostrar dado el límite del lugar que, además me encanta", explicó la artista quien asegura dedicarle al menos 8 horas diarias a su producción artística.

"Ahora me encuentro en un momento de la vida donde siento crear y expresar todo lo que he adquirido durante tantos años" dice la artista, en la foto junto a Mercedes Abbondanza.





La Arq. Valeria Di Buccio, coordinadora y curadora del espacio, tiene por meta montar una muestra por mes.



La máquina de crear

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: