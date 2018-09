En el cierre de la primera, Juventud Unida dejó puntos por primera vez en el camino al igualar sin goles con Lechuga "A". Esta tarde, en cancha de El Pino, se pondrá en marcha la segunda rueda del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol. La programación de la jornada es la siguiente: Defensores de La Esperanza vs Leones Azules (13.30), Desamparados vs Lechuga "B" (14.40), Otamendi FC vs Juventud Unida (16.00) y Lechuga "A" vs La Josefa (17.15). Queda libre Mega Juniors. La primera rueda se cerró el pasado sábado, en una jornada cuya novedad fue que Juventud Unida no ganó: después de siete victorias consecutivas igualó sin goles frente a Lechuga "A". Además, Lechuga "B" goleó 4-0 a Defensores de La Esperanza y se consolidó como escolta de Juventud Unida. Otro que ganó fue La Josefa, que superó 3-0 Mega Juniors. Mientras que Leones Azules y Otamendi FC también igualaron sin goles.

LAS LEONAS AZULES IGUALARON SIN GOLES FRENTE A OTAMENDI.





Liga Campanense:

Hoy comienza la segunda rueda del Torneo Femenino

