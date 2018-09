Jugarán a partir de las 16, con el objetivo de sumar de a tres y acercarse a las punteras Esta tarde se disputará la sexta fecha de la Zona 2 de la Reubicación E/F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped y, en ese marco, el Campana Boat Club recibirá en su cancha a Belgrano Day School, equipo que con 6 puntos (2 victorias y 3 derrotas) ocupa la octava posición de la tabla. El CBC, por su parte, está cuarto, pero la distancia entre los puestos 4º y 9° (sobre 12 equipos que integran la zona) es de apenas 2 puntos, por lo cual el Celeste no puede perder puntos tanto para no caer abruptamente en la tabla sino también para no alejarse demasiado del sueño del ascenso a la categoría "D". También será una oportunidad propicia para las chicas del Boat Club para romper la extraña racha de dos partidos sin ganar en condición de local. En el primer semestre del año, ganaron 6 de los 7 compromisos en Campana (el restante fue empate). Sin embargo, desde el 4 de agosto, fecha en que comenzó el Reubicación E/F, aun no lograron ganar en la "Héctor Tallón": perdieron ante el Club de Regatas Avellaneda por 2 a 0 y luego empataron 1 a 1 contra Manuel Belgrano. Y en su última presentación también se les escapó la victoria: empataron 1-1 con Universitario de La Plata "C" como visitantes. El resto de la jornada la completarán los siguientes encuentros: San Carlos ´´B´´ vs. El Retiro, Club de Regatas Avellaneda ´´B´´ vs. Club Manuel Belgrano, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires ´´E´´ vs. Universitario de La Plata ´´C´´, San Martín ´´C´´ vs. San Isidro Club ´´D´´, y Los Pinos vs. Camioneros. Los partidos de las divisiones inferiores se jugarán desde las 9:00 hasta las 14:30, desde la Escuelita hasta la Intermedia. Y a las 16 serán los partidos de Primera.

LAS CELESTES INTENTARÁN VOLVER A LA VICTORIA DESPUÉS DE LOS EMPATES CONTRA MANUEL BELGRANO Y UNIVERSITARIO DE LA PLATA “C".



Hóckey sobre Césped Femenino:

CBC recibe a Belgrano Day School

