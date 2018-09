La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/sep/2018 Breves: Fútbol







TRES GRANDES EN ACCIÓN: en la quinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol se presentarán Independiente, River Plate y Boca Juniors.- PRIMERA B METROPOLITANA: se enfrentarán Almirante Brown vs Sacachispas, Deportivo Español vs Acassuso y Atlanta vs Flandria.- PRIMERA C: la sexta fecha de la categoría se pondrá en marcha esta tarde con los dos últimos de la tabla.- PRIMERA B METROPOLITANA La sexta fecha de la divisional comenzó anoche con el partido que Talleres de Remedios de Escalada y Estudiantes de Caseros jugaban al cierre de esta edición. En tanto, hoy se enfrentarán: Almirante Brown vs Sacachispas (13.05), Deportivo Español vs Acassuso (15.30) y Atlanta vs Flandria (17.30 por TyC Sports). PRIMERA C La sexta fecha de la categoría se pondrá en marcha esta tarde con el partido que disputarán los dos últimos de la tabla: Cañuelas vs Central Córdoba de Rosario (ambos tienen apenas 2 puntos). El líder es Berazategui con 13 unidades. TRES GRANDES EN ACCIÓN En la continuidad de la quinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol hoy se presentarán Independiente, River Plate y Boca Juniors. El Rojo intentará recomponer su imagen después de quedar eliminado de la Copa Argentina por Brown de Adrogué cuando reciba desde las 13.15 a Colón de Santa Fe en el estadio Libertadores de América. Por su parte, el Millonario buscará salir con una victoria de su racha de cuatro empates consecutivos frente a San Martín de San Juan, que tendrá al campanense Nazareno Solís entre sus titulares. El encuentro se jugará en el Monumental desde las 15.30. En tanto, Boca Juniors cerrará la jornada sabatina con su visita a Argentinos Juniors en La Paternal desde las 20 horas, con Carlos Tevez entre los once titulares. Antes, a partir de las 17.45 se enfrentarán Belgrano y Newells en Córdoba. Mañana domingo jugarán: Patronato vs Gimnasia (11.00), Vélez Sarsfield vs San Martín de Tucumán (13.15), Unión vs Talleres (15.30), Lanús vs Racing Club (17.45) y Godoy Cruz vs San Lorenzo (20.00). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con: Huracán vs Banfield (19.00) y Rosario Central vs Defensa y Justicia (21.00). Anoche, al cierre de esta edición jugaban Estudiantes de La Plata vs Aldosivi de Mar del Plata y Atlético Tucumán vs Tigre.



