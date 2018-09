Adicción a los videojuegos: recomendaciones para los niños y las familias

La Organización Mundial de la Salud publicó la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) e incorporó al "trastorno del videojuego" dentro de la sección que especifica trastornos de adicción. El uso excesivo de pantallas produce sedentarismo, sobrepeso, alteraciones vinculares, aislamiento y trastorno del sueño. La Dra. Camila Giménez y la Dra. Celeste Berecoechea, del Servicio Medicina General Ambulatoria del Hospital Universitario Austral, explicaron que "muchos jóvenes permanecen conectados y alejados de la vida real durante más horas de las que los expertos consideran saludables, dado el uso cada vez mayor, de diferentes dispositivos electrónicos: celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos". La Lic. Belén Mata, Psicóloga infanto-juvenil del Hospital Universitario Austral, agregó: "El mundo y la cultura de los niños han cambiado. Las nuevas tecnologías influyen en el modo de jugar, de imaginar, de sufrir, de pensar y construir la propia realidad infantil. En esta época, la fascinación y la seducción de la imagen ocupan un lugar central". Actualmente se generó un fenómeno entorno al juego "Fortnite" que cuenta con 45 millones de jugadores en todo el mundo, abarcando 16 países, que permite juegos o individuales o en equipo, incluso con desconocidos. "La obsesión por este juego está repercutiendo en la trayectoria escolar y en las relaciones familiares y sociales, debido a que genera maratones nocturnas, aislamiento y falta de deseo de salir a jugar. El uso, abuso y adicción alcanza a niños, adolescentes y adultos", sumaron las especialistas". Y sumaron que es importante "explicarles los riesgos a los que se exponen al jugar con desconocidos". Según la Sociedad Argentina de Pediatría, tanto los chicos como los padres se encuentran absortos en las pantallas y allí se produce un déficit de comunicación en las familias. "La tecnología mal utilizada es un sustituto negativo de la interacción personal", explicaron las doctoras Giménez y Berecoechea. Y agregaron: "Los niños tienen que saber que la vida es atractiva fuera de una pantalla. Es sano sentir curiosidad por otras personas, aprender a escuchar e interactuar. Esto les enseña sobre la inteligencia emocional y social, indispensable para alcanzar el éxito en la vida". Sumado a ello, la Lic. Mata aseguró: "La familia tiene un lugar privilegiado para acompañar. Los padres deben favorecer la comunicación que implica no sólo hablar sino también escuchar; deben acompañar a los niños pequeños en el descubrimiento y uso de las nuevas tecnologías, y establecer normas y límites claros y precisos, con lenguaje simple y acorde al entendimiento del niño es muy importancia. La función del "no" es educativa y fundamental para el desarrollo. El "no", no es ‘traumático’, es necesario y formativo de nuestra capacidad simbólica. ¿Cómo identificar una adicción? - Cambios en el comportamiento: Inquietud, impaciencia e irritabilidad, especialmente cuando no pueden acceder al medio adictivo. - Aislamiento: Deterioro de las relaciones más cercanas. - Alteraciones en la vida cotidiana para usar las TICs (no ir al colegio, descuido de obligaciones cotidianas, dejar las responsabilidades para más tarde) - Abandono de otras actividades que antes eran gratificantes. - Incapacidad de controlar voluntariamente el uso. - Mentiras: engaños para llevar a cabo a escondidas las actividades adictivas. - Cambio de hábitos en el sueño y la alimentación.



Adicción a los videojuegos: recomendaciones para los niños y las familias

