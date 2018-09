De la diabetes al corazón…

P U B L I C



La enfermedad cardiovascular es desde hace tiempo la principal causa de muerte en los países desarrollados y es por esto que cualquier medida que tienda a la atención precoz de esta enfermedad tendrá un gran impacto a en la sociedad. Identificar cuáles son los principales factores de riesgo para contraer dicha enfermedad se torna crucial en este aspecto. Si analizamos por un momento que enfermedades son capaces de dañar el sistema cardiovascular, inmediatamente aparecerá en nuestra lista la Diabetes. Según la OMS (organización mundial de la salud), la diabetes se puede definir como: "es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia y está la principal responsable de las complicaciones" Es por esto que un diagnostico precoz de diabetes será parte fundamental de disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiacas. Es importante destacar que la premura en la consulta esta determinada, en la mayoría de los casos, por la presencia de síntomas de enfermedad. Todavía, muy pocas personas creen que ir al médico cuando se sienten bien es necesario, limitando la función del médico solo en asistir en la enfermedad. Esto se hace, aun mas evidente, con aquellas enfermedades que "no duelen", siendo la hipertensión arterial y la diabetes probablemente las que encabezan la lista. Habitualmente el paciente atribuye la falta de dolor a la ausencia de enfermedad, sin tener en cuenta que muchas enfermedades pueden cursar de forma lenta e insidiosa y prácticamente sin síntomas, retrasando los diagnósticos. Sabemos que cuando un paciente ya tiene síntomas claros de diabetes, su enfermedad tiene años de evolución silenciosa, en los cuales las pruebas de detección precoz probablemente ya sean positivas. De aquí se desprende la necesidad de realizar tareas de prevención, con campañas de "screening" o cribado de la población, que aún no tiene síntomas propios de la enfermedad, con la finalidad de llegar antes a la meta diagnóstica y comenzar antes con el tratamiento, si fuese necesario. Es por esto que la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) afirma: "Las complicaciones micro y macro-vasculares de la diabetes son la causa de la mayor morbilidad y mortalidad y se manifiestan como cardiopatías isquémicas, accidentes cerebro-vasculares (ACV) y patologías vasculares periféricas. Sin embargo, la disfunción endotelial se inicia mucho antes de superar los límites numéricos que marcan el inicio de la diabetes mellitus y la intolerancia a la glucosa en ayunas o postprandial…" En resumen, podemos decir que la diabetes se inicia mucho antes de que el paciente tenga síntomas claros, y es por esto que el control periódico es clave en el diagnóstico. Un adecuado manejo de la diabetes implica un abordaje multidisciplinario que incluya la evaluación cardiología, a fines de descartar la presencia de compromiso cardiovascular. Esto en conjunto a una dieta saludable, ejercicio físico regular y el control de otros factores de riesgo cardiovascular como son el tabaquismo, el sedentarismo y la hipertensión arterial, tendrán sin lugar a dudas un impacto beneficioso. Podemos decir que la frase: "el paciente diabético se muere del corazón", tiene su sustento médico. El diagnostico precoz y la pesquisa cardiovascular serán claves para disminuir el riesgo de enfermedad cardiaca relacionada a la diabetes. Dr. Iván Gribaudo - Médico Cardiólogo NOTISerenare Güemes 705/ Tel. 421995 cmr.drapp.com.ar



De la diabetes al corazón…

Por Dr. Iván Gribaudo

