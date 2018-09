La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/sep/2018 Primera D:

FINALIZA LA FECHA Entre hoy y mañana terminará la tercera fecha de la Primera D y recién entonces Puerto Nuevo (7 puntos) sabrá si queda como uno de los punteros o como escolta. Lo que no podrá es terminar la jornada como único líder, dado que Claypole (4) y Muñiz (6) se enfrentan entre sí el martes. El otro que puede alcanzar la línea del Portuario es Yupanqui (4), que esta tarde enfrenta como visitante a Argentino de Rosario (0). Los resultados de ayer fueron: Puerto Nuevo 2 – Defensores de Cambaceres 0; Juventud Unida 1 – Atlas 0; y Argentino de Merlo 2 – Central Ballester 0. Hoy jugarán: Liniers vs Lugano (11.00) y Argentino de Rosario vs Yupanqui (15.30). En tanto, mañana se medirán: Centro Español vs Real Pilar (15.30) y Claypole vs Muñiz (15.30). Le ganó 2-0 como local a Defensores de Cambaceres con dos goles de Santiago Correa. De esta manera, consiguió su segundo triunfo consecutivo y suma 7 puntos. La próxima fecha visita a Yupanqui. "Al que madruga…". Difícil saber si el refrán aplica al fútbol, pero en el barrio Don Francisco se asiente por estos días. Es que Puerto Nuevo madrugó el pasado fin de semana para visitar a Central Ballester y consiguió su primer triunfo después de seis meses sin ganar. Y ayer volvió a jugar en horario matutino (11.00) y volvió a ganar: 2-0 como local frente a Defensores de Cambaceres para saltar a lo más alto de la tabla de posiciones con 7 puntos en tres presentaciones. Ayer demostró nuevamente una gran solidez colectiva y con goles provenientes de la última línea (la defensa es un punto alto del equipo) venció a un rival que la temporada pasada estuvo en la Primera C y que llegaba a Campana entonado tras su victoria sobre Argentino de Rosario. El equipo dirigido por Carlos Pereyra y Hugo Medina supo leer el partido que se presentó por las cuestiones climáticas que afectaron al campo de juego y dominó gran parte del desarrollo del encuentro, justificando así una victoria que confirma su gran arranque de temporada y que le agrega más ilusión a los simpatizantes Auriazules. El próximo martes 25 frente a Yupanqui como visitante tendrá otro examen para seguir creciendo como protagonista del campeonato. EL PARTIDO Para recibir al Rojo, Pereyra-Medina repitieron la formación de las dos primeras fechas y el sistema 4-2-3-1, con Peñalba y Redondo en el doble 5 y con Pertossi batallando con los centrales rivales. Igualmente, el encuentro no comenzó cómodo para ninguno de los dos equipos, ya que las condiciones del campo de juego no eran las mejores, agravadas además por la llovizna que caía en nuestra ciudad. En los primeros minutos, la visita arrancó mejor, pero no logró preocupar a Leandro Bonet, quien fue partícipe involuntario de la jugada más peligrosa de ese inicio: salió mal a cortar un tiro libre desde la derecha y la pelota atravesó toda el área. Por suerte, ningún jugador de Cambaceres apareció para empujarla. A medida que avanzó el reloj, Puerto Nuevo se asentó en el campo y desde la solidez defensiva fue creciendo. Ganó la pelea en la mitad de la cancha y así controló las acciones del partido. La primera que tuvo el Auriazul fue a los 22 minutos en pies de Diego Pertossi. El delantero recibió en la puerta del área grande, dio la media vuelta y sacó un fuerte zurdazo que el arquero Meli manoteó al córner. El encuentro no era bueno, se luchaba más de lo que se jugaba y las faltas que se cometían eran más que las situaciones de gol. Por eso, parecía que ambos se iban al descanso en cero. Sin embargo, otra pelota parada fue la llave que utilizó el Portuario para destrabar el encuentro: Mauricio Ruíz ejecutó un tiro libre con dirección al ángulo izquierdo de Meli, pero la pelota pegó en el palo y, con el arquero visitante revolcado, Santiago Correa estuvo atento para capturar el rebote y poner el 1 a 0. El complemento comenzó de la misma manera que terminó la primera parte: Puerto Nuevo era mejor que su rival y pudo trasladarlo al marcador, ampliando la ventaja rápidamente. A los 5 minutos, Ruíz se escapó solo de cara al gol, pero Octavio de Virgilio lo derribó dentro del área y el árbitro del encuentro no dudó en cobrar la pena máxima. Correa se hizo cargo de la ejecución (como en la primera fecha ante Atlas) y estableció el 2-0 con su segundo gol de la tarde (tercero en el campeonato). De ahí en más, el conjunto dirigido por Pereyra-Medina esperó a su rival y apostó por la contra con la velocidad de Ruíz y Moreno. Cambaceres fue en busca del descuento, pero le faltaron ideas para generar situaciones de riesgo. Encima, la zaga central Correa-Leizza sacó todo lo que cayó en el área local. Para peor, a los 28 minutos el Rojo se quedó con un menos por la expulsión de Tomás Squie, que vio la roja por último recurso cuando volteó de atrás a Ruíz, quien se iba solo de cara al arquero. Así, los últimos 15 minutos se le hicieron cuesta arriba a Cambaceres, que quedó expuesto en defensa a los contraataques del local. Sin embargo, el marcador ya no volvió a moverse. Igualmente, la victoria ya estaba sellada y justificada por Puerto Nuevo, que con solidez defensiva, el doble 5 de contención en la mitad de la cancha y, sobre todo, la entrega del equipo se trepó a la cima de las posiciones. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (2): Leandro Bonet; Lautaro Cuenos, Santiago Correa, Gonzalo Leizza, Sergio Robles; Kevin Redondo, Oscar Peñalba; Mauricio Ruiz, Carlos Tapia, Enzo Moreno; y Diego Pertossi. DT: Carlos Pereyra y Hugo Medina. SUPLENTES: Esteban Montesano, Nahuel Banegas, Eliseo Aguirre, Nicolás Colombano, Brian Figueroa, Tomás Solís, Cristian Rodríguez. DEFENSORES DE CAMBACERES (0):Sergio Meli; Enzo Caroccia, Octavio De Virgilio, Maxi Negrette, Julián Torres; Facundo Garzino, Brian Asteazarán, Brian Martínez, Mariano Romero; Leandro Ledesma y Lautaro Palacios. DT: César González. SUPLENTES: Thaiel Alegre, Mario Vega, Agustín Durán, Alejandro Viotti, Fabián Maidana, Tomás Squie, Braian Jones. GOLES: PT 42m Santiago Correa (PN). ST 7m Santiago Correa (PN) –de penal-. CAMBIOS: ST 13m Squie x Torres (DC), 20m Maidana x Ledesma (DC), 29m Rodríguez x Petrossi (PN), Banegas x Ruíz (PN), 36m Colombano x Moreno (PN) y 38m Jones x Garzino (DC). AMONESTADOS: Colombano, Leizza y Cuenos (PN); Martínez, Palacios, Meli, Romero, Di Virgilio y Caroccia (DC). EXPULSADO: ST 28m Squie (DC). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Gonzalo Pereira.

TRAS EL REBOTE EN EL PALO, SANTIAGO CORREA YA CONVIRTIÓ EL 1-0 PARA PUERTO NUEVO





LA PEGADA DE MAURICIO RUIZ FUE CLAVE PARA QUE EL PORTUARIO ABRA EL MARCADOR





EL CAPITAN SANTIAGO CORREA MARCO POR DUPLICADO Y LLEGÓ A TRES GOLES EN EL TORNEO

Final en Campana, cuenta @Javidispaldro . Justificada victoria del #Portuario para quedarse con los 3 puntos en #PuertoNuevo 2 vs #Cambaceres 0 pic.twitter.com/rJp1bR3BaU — Vermouth Deportivo (@vermudeportivo) 15 de septiembre de 2018

