La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/sep/2018 Primera B Nacional:

A Villa Dálmine se le escapó un partido que tenía controlado









CHACARITA NO LEVANTA CABEZA El próximo rival de Villa Dálmine será Chacarita, en un partido que se jugará el sábado a las 17 horas y que será televisado por TyC Sports. Y el Funebrero llegará muy golpeado a ese compromiso: ayer perdió 2-1 como visitante frente a Gimnasia de Mendoza y sufrió su tercera derrota consecutiva en este arranque de campeonato. Por ello, su entrenador Jorge Vivaldo (quien dirigió siete partidos en Villa Dálmine, donde tampoco pudo ganar) ya camina por la cuerda floja y de llegar en el cargo al partido con el Violeta, afrontará seguramente una prueba "a todo o nada" frente al equipo de nuestra ciudad. Ayer sábado, además, Agropecuario le igualó 1-1 a Temperley en tiempo de descuento, por lo que el Celeste también sigue sin ganar (un empate y dos caídas), mientras que el Sojero, al igual que Villa Dálmine y Mitre, tiene 7 puntos y quedó a dos del líder Almagro (9). En tanto, al cierre de esta edición, Arsenal e Instituto jugaban en Sarandí, mientras que el viernes la fecha había comenzado con el triunfo 1-0 de Almagro sobre Independiente Rivadavia de Mendoza y con la victoria 1-0 de Central Córdoba de Santiago del Estero sobre Quilmes. Para hoy están programados otros cinco encuentros: Los Andes vs Sarmiento (12.00), Olimpo vs Ferro (15.30), Guillermo Brown vs Nueva Chicago (15.30), Defensores de Belgrano vs Santamarina (15.45) y Atlético Rafaela vs Brown de Adrogué (18.00). La fecha se cerrará el martes, con el duelo entre Platense y Deportivo Morón (21.05) a jugarse en Vicente López. Le ganaba cómodamente a Mitre con goles de Protti y Comachi, pero no lo liquidó, se retrasó y lo pagó muy caro, porque el elenco santiagueño llegó al 2-2 en el final. Fue expulsado Alarcón, que se perderá el choque frente a Chacarita del próximo sábado. La desazón en los rostros de los jugadores de Villa Dálmine explicaba por sí sola el golpe que había recibido el equipo de nuestra ciudad, que luego de dominar a Mitre de Santiago del Estero (uno de los planteles con más nombres de la divisional) y sacarle dos goles de ventaja, terminó penando por el empate final 2-2. Esa pelota que se le escurrió entre las manos a Juan Ignacio Dobboletta y que Daniel González punteó al fondo de la red a los 45 minutos del segundo tiempo fue un puñal para todo el pueblo Violeta, que por entonces sufría atrincherado en su área y con un jugador menos por la expulsión de Fernando Alarcón. Un cierre impensado para los primeros 60 minutos de partido, cuando los dirigidos por Felipe De la Riva fueron claramente superiores y contaron con numerosas situaciones de gol. Sin embargo, esta vez le faltó efectividad. Incluso cuando el partido ya no se jugaba como quería Villa Dálmine, porque a los 28 minutos del segundo tiempo, Ijiel Protti tuvo una oportunidad inmejorable para sentenciar el pleito. No lo hizo y tres minutos después, en una pelota parada, Mitre encontró el gol que cambió "la atmósfera del partido" (De la Riva dixit) y de allí hasta el pitazo final de la polémica actuación de Luis Álvarez fue un sufrimiento, con jugadores al límite en lo físico. Pero, si se despeja la bronca de ese final, el pueblo Violeta se encontrará con un gran arranque de campeonato: siete puntos sobre nueve posibles (habiendo enfrentado a tres candidatos al ascenso), una idea de juego consolidada y un delantero en racha (Protti marcó 4 goles en tres fechas) son cuestiones que saltan a la vista rápidamente y que ponen a Villa Dálmine en un lugar de privilegio en la tabla y con un poco más de oxígeno en los Promedios. Claro está: para asegurarse de no volver a la zona roja debe seguir sumando y aprovechar este envión inicial parece fundamental para ello. Por eso, el próximo sábado frente al golpeado Chacarita (tres derrotas en tres presentaciones) irá en busca de más, aferrándose a las virtudes que ya supo mostrar y dejando atrás el golpe que, a pesar del empate, se ligó ayer. EL PARTIDO Villa Dálmine saltó al campo de juego con la misma formación que en las primeras dos fechas y sin variantes tácticas, aunque el arranque fue distinto a esos partidos con Instituto y Temperley, porque el dominio territorial que impuso desde la presión en esos partidos, lo logró con la pelota en los pies, manejando mucho más el balón dado que Mitre, defensivamente, sólo tenía a Alessandroni como hombre de recuperación. Después, la visita alistó a todos volantes de características claramente ofensivas: Pablo "Mudo" Ruiz, Nicolás "Cuca" Sánchez (dos ex) y Daniel González. Por eso, el Violeta contó con más libertades en la tenencia y las aprovechó. Encima, Protti y Comachi estaban activos, pivoteaban y le abrían espacios a Miño, quien a los 6 minutos encabezó un ataque rápido y a puro enganche se metió en el área hasta que fue derribado en una acción que el árbitro Álvarez no compró, pero que pareció claro penal. El equipo de De la Riva estaba mejor plantado. Porque, además, Ballini y Alarcón surgían siempre atentos, ubicados y predispuestos para cortar rápido. Y de esa virtud nació la apertura del marcador: el marcador central fue a anticipar lejos y sobre un costado, ganó ante Bonansea y le permitió a Jourdan llegar al fondo por derecha, desde donde sacó un centro perfecto para Protti, quien ajustició de cabeza a Perafan (no se movió de la línea). De allí en adelante, Villa Dálmine jugó para justificar el resultado y también para ampliarlo ante un rival que, a pesar de agrupar jugadores de buen pie, no inquietó más que con un remate violento de Cadenazzi que Dobboletta resolvió con los puños y un centro bajo de González que cruzó toda el área. El equipo de nuestra ciudad no perdió intensidad y marcó mucha diferencia en las transiciones. Incluso, de cada pelota recuperada generó avances de peligro y, así, acumuló oportunidades. Muchas. A los 30, lo tuvo Sansotre después que Perafan fallara al querer descolgar un envío aéreo; a los 37, Miño le robó la pelota a Coronel y quedó mano a mano con Perafán, que le desvió la definición; a los 38, Comachi no liquidó un gran centro de Sansotre, tras combinación con Protti; a los 39, el goleador Violeta no pudo conectar de lleno una habilitación de Miño y tres minutos después, en una contra perfecta, definió apenas afuera un centro de Alvacete; y a los 45, Miño se apresuró a rematar desde la medialuna del área cuando le sobraban compañeros. Sí: Mitre no estaba cómodo para jugar, quedaba mal parado para el retroceso y tenía problemas para cortar. Y Coronel y Moisés sufrían mucho, porque no encontraban marcas. Una situación que en el arranque del complemento quedó evidenciada a los 3 minutos: Molina pinchó la pelota hacia el segundo palo y Protti la bajó de cabeza para la llegada solitaria de Comachi, quien fusiló de volea a un indefenso Perafán. El 2-0 le quedaba mejor al desarrollo del juego, pero sedó al Violeta, que perdió intensidad, ya no ganó la segunda pelota y ante el partido "partido" que le propuso Mitre, no supo defenderse desde la tenencia y permitió que la visita, con más ímpetu que el fútbol que sugerían sus nombres, empezara a acercarse con mayor continuidad al área de Dobboletta en un trámite abierto que no le convenía a los dirigidos por De la Riva. Y a los 31 minutos, instantes después que Protti fallara un mano a mano clarísimo para liquidar el pleito (definió ancho con tiempo y espacio de cara a Perafán), la visita encontró un córner y llegó al descuento: la peinó Strada en el primer palo y por el segundo apareció Blanco sin marcas para empujarla de cabeza. El panorama se le terminó de complicar al Violeta a los 38 minutos, cuando Álvarez juzgó falta una barrida de Alarcón que no pareció y encima le mostró la segunda amarilla al marcador central. Instantes antes, Sansotre había sufrido una contractura y rengueaba. También Ballini evidenciaba molestias musculares, al tiempo que Molina y Comachi lucían totalmente desgastados. Entonces, Villa Dálmine apostó a enfriar el juego, pero ya estaba condenado a defenderse en esos minutos finales. Y en uno de los tantos centros que llovieron sobre el área de Dobboletta, al arquero se le escurrió la pelota entre las manos y allí apareció Daniel González para empujarla al fondo y decretar el empate que tanto dolor le dejaría al campanense en un tarde en la que todo parecía encaminado para terminar de la mejor manera. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Cristian González, Federico Recalde, Renzo Spinaci, Lucas Cuevas, Francisco Nouet y Marcelo Estigarribia. MITRE (2): Martín Perafán; Brian Mieres, Ariel Coronel, Matías Moisés, Franco Ferrari; Daniel González, Juan Alessandroni, Pablo Ruiz; Nicolás Sánchez; Alan Bonansea y Felipe Cadenazzi. DT: Alfredo Grelak. SUPLENTES: Emilio Di Fulvio, Norberto Paparato, Nelson Benítez, Leandro De Muner, Román Strada, Joaquín Quinteros e Ismael Blanco. GOLES: PT 16m Ijiel Protti (VD). ST 3m Martín Comachi (VD); 31m Ismael Blanco (M) y 45m Daniel González (M). CAMBIOS: ST Blanco x Cadenazzi (M); 20m Quinteros x Ruiz (M); 29m Strada x Bonanesea (M); 34m Spinaci x Protti (VD); 40m González x Miño (VD); y 42m Estigarribia x Jourdan (VD). AMONESTADOS: Protti (VD); y González (M). EXPULSADO: ST 38m Alarcón (VD) por doble amarilla. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Luis Álvarez.

LA DEFINICIÓN DE MARTÍN COMACHI PARA ESTABLECER EL 2-0 A LOS 3 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO.





EL FESTEJO DE IJIEL PROTTI, QUIEN LLEGÓ A CUATRO GOLES EN TRES PARTIDOS.





EL CABEZAZO GOLEADOR DE IJIEL PROTTI PARA ABRIR EL MARCADOR A LOS 16 MINUTOS.





EMANUEL MOLINA MANEJÓ LOS TIEMPOS DEL VIOLETA. EL EQUIPO SINTIÓ SU MERMA FÍSICA EN LA SEGUNDA PARTE.

#Imágenes ?? | Villa Dálmine jugó un gran partido pero se le escapó sobre el final. Ahora, por la 4° Fecha del campeonato, visitará a @ChacaOficial el sábado 22 desde las 17.05 horas.#TodosJuntos. #DaleViola. pic.twitter.com/PRj8fITTX4 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 16 de septiembre de 2018 #Imágenes ?? | Más fotos del partido entre Villa Dálmine y Mitre de Santiago del Estero, correspondiente a la 3° Fecha del Nacional B. pic.twitter.com/ljd2TKIDTS — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 16 de septiembre de 2018 #Imágenes ?? | Los once titulares de Villa Dálmine en el empate 2-2 frente a Mitre de Santiago del Estero. pic.twitter.com/JWbed4sQP9 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 16 de septiembre de 2018

Primera B Nacional:

A Villa Dálmine se le escapó un partido que tenía controlado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: