Accidente en puente de Ruta 6 y Mitre

Fue entre un Peugeot 206 y un Renault Clio. Aparentemente el primero de los vehículos perdió el control cuando intentaba tomar en dirección a Zárate y se cruzó de mano. En las últimas horas de ayer, un tremendo accidente ocurrió sobre la Ruta 6; a la altura del puente de Avenida Mitre, frente a la cancha de Villa Dálmine. Por circunstancias que aún no están del todo claras, un automovil Peugeot 206 que ascendía desde el puente rumbo a Zárate, se cruzó de mano e impactó a un Renault Clio que venía en sentido contrario. En el automovil Renault viajaba una pareja mayor, mientras que el otro rodado era conducido por un hombre. Concurrieron al lugar dos ambulancias del SAME, el móvil de rescate pesado y el móvil 42 de Bomberos Voluntarios. Las tres personas fueron conducidas al Hospital San José y al cierre de esta edición no se sabía cuál era el estado de salud de los involucrados. En el operativo sobre la ruta también trabajó personal de Defensa Civil y personal policial.

El estado de los vehículos da cuenta de la violencia del impacto

#Dato en el accidente del puente de Ruta 6 y Av. Mitre el 206 era conducido por un hombre que fue rescatado por Bomberos, móvil de rescate pesado y móvil 43, la pareja de mayores del Clio fueron trasladados por dos móviles de SAME. Trabajó Defensa Civil, CP zona 1, en apoyo 3 y 7 pic.twitter.com/ihW0yKXhBY — (@dantrila) 16 de septiembre de 2018

