Escuela de vida

Ubicada en Otamendi, la Fundación "Viaje de Vuelta" trabaja en prevención, rehabilitación y reinserción social desde hace más de 33 años. "Creo que todos los días los chicos acá festejan algo: festejan un día más sin consumo que es lo más importante", dice Ricardo Pitoni, coordinador del establecimiento. Pegadita, pegadita a la Reserva Natural Otamendi, sobre la calle Cordero del barrio Otamendi se encuentra la Fundación "Viaje de Vuelta", institución que ofrece un programa de asistencia ambulatoria y centros de convivencia basados en un sistema reeducativo para adolescentes y adultos con problemas de adicciones. El origen de "Viaje de Vuelta" se inscribe como una de las primeras experiencias institucionales de rehabilitación de adictos en la Argentina y que definen su perfil entre los años 1982 a 1984. Frente al decidido avance del abuso de drogas, ONG’s tales como Fundación Viaje de Vuelta, Programa Andrés, ACIAR, El Reparo, Fundación Gradiva, CT Vicente López, o el Centro Juvenil Esperanza, surgen como las primeras respuestas estratégicas de asistencia al droga-dependiente y sus familias. Los programas nombrados se relacionan con ideas internacionales, de mayor evolución, para actualizarse e intercambiar experiencias. Así comienza un intercambio con los Estados Unidos e Italia básicamente. Entre ellos está el proyecto UOMO con el cual Juan Carlos "Pipo" Rossi, fundador del establecimiento aplicó en Otamendi. "Es un dogma que se sigue inculcando como en el principio cuando estaba Rossi, el sistema UOMO es toda la contención que necesita un joven cuando entra acá. Se trata más a la gente con el amor que con el castigo", expresa Ricardo Pitoni ex prefecto principal y ahora coordinador del lugar. DE POR VIDA David Capdet, quien ingresó al programa hace 22 meses, comenta que él nota el cambio de vida. Es padre de tres hijas y está esperando a que le den el alta para poder seguir adelante. Y aprovecha la visita de La Auténtica Defensa para pedir ayuda a la comunidad solicitando alimentos no perecederos: "Es lo que más necesitamos y lo más básico que se puede conseguir. Luego alimentos frescos ya sea carne, pescado, frutas y verduras". Hasta el 2012 fue un lugar mixto, ahora sólo son 40 hombres. "La actividad en equipo –dice David- es muy buena. Somos una familia y sabemos que está prohibida la violencia, el alcohol, el sexo y la droga. Pero a la par siempre tenemos un espacio para lo personal… estoy con otras mentalidades de no volver de donde venía". Un dato interesante que destaca y agradece Pitoni es la ayuda de Margarita Barrientos, mujer santiagueña quien desde hace 20 años está a cargo del comedor "Los Piletones" en el Sur de la Capital Federal quien colabora con la Fundación. También agradecen al Hospital San José y a la salita de Otamendi por ayudarlos con la salud. La Fundación cuenta con personería jurídica en la Inspección General de Justicia con fecha de 29 de noviembre de 1991. La presidente es Nora Gelpi, el subdirector general es José Espigares y la Dirección General está a cargo de Adriana Fernández. "Es una escuela de vida para todos los muchachos, salen de acá y se reinsertan en la sociedad sanos", dice el coordinador y agrega: "ellos saben que están enfermos de por vida, pero son como los alérgicos, pasan frente a una frutería, ven unas frutillas y no las compran. Quiero que la sociedad no los dañe y que ellos no se dejen dañar por la sociedad; que sean hombres productivos. Ver a las personas tal cual son y no verlas por su aspecto, no juzgarlas por su color, no ser tan discriminatorio. Afuera está lleno de personas enfermas que no las reconocen, acá por lo menos los chicos tienen el valor de reconocer que están enfermos. Nos falta en la sociedad un poquito de conciencia de lo que es la inclusión y reinserción". DÍA A DÍA La Fundación es un gran predio de casi 7 hectáreas. Hay tres casas grandes de habitaciones, tienen comedor, la parte de panadería donde hacen pizzas al horno, y calderas a leña. Hay además una capilla en donde los viernes se realizan misas. Luego están los famosos miradores, que los jóvenes usan como espacio de reflexión con vista a la Reserva. Hay una cancha de fútbol donde hacen entrenamiento, un sector de animales, de huerta y otro de taller. La Auténtica Defensa pudo ver como jóvenes trabajaban en la realización de una laguna para los patos y gansos. Hablando de proyectos, Ricardo cuenta que el año pasado reciclaban las botellas, las separaban según sean blancas y de color para vender a matriceros que hacían juguetes. Luego ese deseo nunca se llevó a cabo y ahora piden a la comunidad "si algún comprador quiere ayudar bienvenido sea y a cambio necesitamos herramientas, alimentos o ropa". Hay una página www.viajedevuelta.org.ar y una página de Facebook Fundación Viaje de Vuelta para contactarse y obtener más información. "Aunque parezca monótono –dice el coordinador- y que todos los días son iguales; acá todos los días son diferentes. Se comparten variados pensamientos y sentimientos, se razona y se aprende algo nuevo, una idea o proyecto. Creo que todos los días los chicos acá festejan algo, festejan un día más sin consumo que es lo más importante".

Escuela de vida

