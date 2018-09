Energía creadora

Pablo Suárez, experimentado bajista radicado en nuestra ciudad, repasa sus últimos 20 años de trabajo en la música y adelanta próximos recitales en la zona. Anécdotas con Spinetta y "Alambre" González, reflexiones sobre el día a día y una invitación a ver la belleza en lo diferente.

El tono de su voz es suave, pausado. Pablo nunca va a imponer su palabra y por sobre todo, va a querer escuchar qué opinión tiene el otro sobre el tema en cuestión. Con 41 años, tiene en la espalda la experiencia de haber tocado con grandes músicos de nuestra escena pero el oído inquieto, adolescente: nunca se queda en el molde y siempre busca sonidos nuevos.

Ahora está metido en el trap. Dice que le gustan Kendrick Lamar y Jay Rock. Sorprende más cuando uno sabe que en una de las tantas formaciones que compone, por ejemplo, toca folklore. Tal vez esa actitud la aprendió de "Pomo" Lorenzo, ex baterista de "Invisible", entre tantas otras bandas y uno de los maestros de Pablo. Cuenta el bajista que el experimentado batero estaba escuchando siempre música fresca, y que cuando escuchaba una banda con más de 10 años le sonaba "vieja". Con él estuvo girando aproximadamente una década y llegó a producirle algunos discos: "Con Pomo aprendí el oficio del músico, tocar con él era otra exigencia".

Desde los 20 hasta hoy nunca paró. Fue un ascenso entre comillas meteórico. En esa época puso una sala de ensayo en el medio del barrio de Palermo donde comenzaron a pasarse músicos de la talla de Roque Narvaja y Javier Malosetti. "Cuando terminé la facultad y me metí a estudiar de lleno en la música fue un momento clave. Dejé un laburo de oficina y me dedique a vivir de la música. Ese fue el momento donde más aprendí, era una esponja. Siempre estuve como en 7 u 8 bandas a la vez, siempre diferentes estilos".

Fue en una de esas tardes en la sala donde comenzó a zapar con Roque Narvaja y después con Alambre González, a quienes luego acompañó varios años conectándolo con todo el círculo musical. Según el bajista, "Alambre" parecía traído de otra época. Se movía por la capital en bici con los pelos al viento llevándole al músico vinilos para que curta el oído.

Una de las anécdotas más emotivas que tiene Pablo es la vez que pudo zapar con el "flaco" Spinetta, de quien conserva más que un simple recuerdo: "El ego es un camionero borracho dijo Luís. ¿Qué hace que vos te sientes a manejar estando borracho? Yo no tengo una foto con Luis, no iba a cortar el momento. Es raro el pedir una foto. Era un tipo como nosotros. Cuentan que si vos le tocabas el timbre te abría, vivía en una casa como todos, era un tipo muy común. Su música era muy introspectiva, hacía lo que se le cantaba".

Un caos organizado

Como la música de Spinetta, conversar con Pablo es navegar por los grandes temas que interpelan al ser humano conectándolos por un hilo invisible: "Creo que hay una energía que lo une todo, un tema que se estudia mucho en la física cuántica. En su ínfima partícula hay un vacío, no hay materia. Como si Dios fuese ese pegamento. Hay toda una matemática y una geometría detrás de las cosas que logra que esto sea un caos organizado. Como en la música, donde hay una cierta cantidad de códigos que es limitada pero que te permite combinarla de maneras infinitas. La música tiene la particularidad de que ese pegamento entre esas partículas lo pones vos. Yo creo en esa energía creadora clave para que funcione el caos organizado".

Aunque la infinitud organizada de nuestro universo nos supera y nos asombra, solemos caer en la triste miseria humana. El otro se nos presenta como una amenaza porque lo desconocido nos da miedo. En dicha línea, el músico se explaya: "¿Por qué tenemos tanto problema en aceptar la diferencia? La belleza está en la diferencia. Jesucristo en las imágenes clásicas parece que es el primo de Brat Pitt y en realidad nació en Palestina. Eso es estandarización de la belleza y pasa en todos lados. En la música, en el cine. Lo que te parece bello está estandarizado. Es el problema de la identidad. Si yo escucho rock tengo pertenecer a eso, como un socio. Se futboliza. Antes iba a la cancha, seguía al futbol pero hoy no le presto más atención. Me parece sobrevalorado, es una disciplina más. Y a todo nivel, no entiendo toda la plata que se destina. Los jugadores son como estrellas de rock. No digo que el juego no tenga belleza, está buenísimo pero la realidad es que el 99% de los pibes no va a llegar a jugar en el Barcelona. Acordate de que si lo haces seguramente no llegues ahí, hacelo porque te gusta hacerlo. Vas a ser más feliz desde el camino del pesimismo. Querer ser estrella de rock y querer ser músico son cosas distintas. Las estrellas de rock a los 70 son monigotes de sí mismo, parece que no cambian con el tiempo. Son presos de un personaje".

Un antes y un después

A Pablo no le es ajena la actualidad de la escena musical. El mercado no está definido como antes, ya no se venden los discos y ni los grandes nombres cortan tickets en sus recitales: "Los músicos están desesperados queriéndose hacer famosos por las redes mostrándose todo el tiempo. Es muy extraño. ¿Los Beatles hoy estarían todo el tiempo en live streaming? Ellos dejaron de tocar en vivo y se metieron dentro del estudio, eso fue un acto revolucionario. Cambiarnos su forma de hacer música a partir de ahí. Empezaron a ser más exigentes, a meter más instrumentos porque después no lo iban a tener que tocar en vivo. Hoy el espectáculo musical se comió todo. Argentina nunca te ofrece buena plata en la música salvo que toques con los que están sonando en la radio, "Chano", "Lali Espósito", "Ciro y Los Persas". Esas situaciones sólo se dan cuando estas parado en el lugar y en el tiempo indicado, depende de las relaciones que haces", reflexiona.

Cuando habla de músicos son muchos los nombres que se le pasan por la cabeza pero son pocos los que se destacan como un antes y un después en su vida: "Cuando tenía 22 con unos amigos hicimos una banda tributo a Stevie Wonder donde siempre se sumaba "Fabi" Cantilo a cantar. Entendí mucha música sacando sus temas. Es inagotable su calidad, los discos son uno mejor que otro". En el ámbito nacional el nombre que repite es siempre el de Charly: "Es complejo, es popular y es innovador. Esos tres adjetivos los tienen pocos. Él es un embudo, el mundo pasa a través de él y lo escupe de una forma nueva. Siempre habla como un observador de la realidad pero desde el lado del perdedor. Tiene un ego enorme pero a la vez es sensible y frágil, tiene una forma cómica de reírse de sí mismo como la tenía Dalí, pintoresca y chistosa. Charly en EE.UU hubiese explotado", sintetiza.

Además de participar en diversos proyectos musicales, Pablo es docente en la escuela "Armonía" de nuestra ciudad donde dirige el coro de la institución. También da clases personalizadas de producción musical, bajo y ukelele. Ahora mismo prepara un disco con banda nueva, "MOSS". Este viernes 31 se presentó en Bisellia con Javier "murciélago" Almirón y Hugo "cuervo" Pajón en una formación volcada al folklore. El músico no para y sueña en grande: "Me gustaría hacer algo alguna vez con Darío Z", el pensador que también hace shows teatrales donde combina filosofía con música. No es algo tan loco, el tiempo le demostró al artista que todo es posible.