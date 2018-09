La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/sep/2018 Romano: "Hay Jubilados que pueden comer solo 15 días del mes"







Preocupado por la fuerte devaluación que golpeó principalmente al bolsillo de los adultos mayores, el Concejal del PJ-Unidad Ciudadana pidió "urgentemente programas de asistencia alimenticia y medicinal para quienes hoy no tienen los recursos mínimos que garanticen la subsistencia". Recientemente la Defensoría de la Tercera Edad publicó la canasta básica de los jubilados: Un adulto mayor, para cubrir sus necesidades mínimas, debe ganar $ 21.127 mensuales. El haber mínimo a partir de septiembre será de $ 8.636, y el haber promedio apenas alcanzará los $ 13.000. Los datos preocupan y mucho. "Un jubilado que gana la mínima, tendrá poco más de $8000 para gastar en vivienda, alimentos, vestimenta, medicamentos, higiene, limpieza, transporte y recreación" señala el Concejal del PJ-Unidad Ciudadana, Rubén Romano. El edil dialogó con integrantes de varios centros de jubilados, y vecinos que perciben la mínima jubilatoria, en busca de herramientas que permitan contener a este sector vulnerable de la población. "Sacando cuentas, y descontando los gastos esenciales, un adulto mayor que necesita $148 por día para comer, al día 15 de cada mes se quedó sin dinero. Si no tiene la ayuda de algún familiar, un jubilado que cobra la mínima puede comer sólo la mitad de los días del mes, y lamentablemente hemos encontrado casos así en nuestra Ciudad". A esto, el Concejal peronista sumó "la falta de entrega y de cobertura de medicamentos y prestaciones por parte del PAMI, que dejan a la deriva a miles de abuelos. Hay casos en donde un matrimonio comparte la medicación, ya que no les alcanza para ambos". Por ello, Romano pidió "urgentemente programas de asistencia alimenticia y medicinal para quienes hoy no tienen los recursos mínimos que garanticen la subsistencia. Desconocer o intentar esconder la grave situación que atraviesan nuestros adultos mayores no genera ningún tipo de solución, y los expone a una situación límite que no merecen vivir, después de toda una vida de trabajo" sentenció. Desconocer o intentar esconder la grave situación que atraviesan nuestros adultos mayores los expone a una situación límite que no merecen vivir, señaló el edil



