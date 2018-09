La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/sep/2018 Fraticelli: "El Municipio no tiene la voluntad de solucionar el problema de la tracción a sangre"







El Concejal del PJ-Unidad Ciudadana, Osvaldo Fraticelli, reclamó por la falta de tratamiento de un proyecto presentado en 2016. "Secuestran caballos en la vía pública para la foto, mientras dejan dormir en los cajones de la Comisión de Legislación del HCD un proyecto integral para la sustitución de los vehículos de tracción animal" sostuvo el edil "Días atrás, se publicó con grandes titulares que el municipio secuestró un caballo que era maltratado en la vía pública, situación que está bien que ocurra porque el sufrimiento de animales no debe ser tolerado y además está penado por ley. Pero lo que el Municipio no dice es que existe un proyecto para erradicar la tracción a sangre presentado en abril de 2016 y vuelto a presentar en 2017 y 2018, y que duerme el sueño de los justos en algún cajón del HCD". Quien declara y explica la situación es el concejal del PJ-Unidad Ciudadana, Osvaldo Fraticelli, autor del proyecto gestado a inicios del 2016, tras reuniones con integrantes de "ALA - Acción Liberación Animal", presentándose ésta iniciativa para sustituir la tracción a sangre por carros con motos. En este sentido, Fraticelli expresó: "está claro que los caballos son utilizados por vecinos que no tienen otro medio de subsistencia que la recolección informal de residuos, pero a la vez, provocan un sufrimiento innecesario a los animales, por verse obligados a trasladar mucho peso y, en algunos casos, recibiendo maltratos para que lleven adelante esa labor. Por otra parte, constituyen un riesgo de accidente en el tránsito, tanto para quienes lo conducen como para terceros". "Por ello", continuó el edil, "el proyecto contempla la entrega por parte del Estado Municipal de motos que reemplacen la tracción a sangre, la creación de un registro de recolectores informales de residuos que formarían parte del programa, la celebración de convenios con entidades educativas para el diseño y fabricación de los carros, y la participación de asociaciones protectoras de animales en tareas de concientización sobre el cuidado animal". Sobre los recursos que requiere la implementación del programa, Fraticelli aclaró que "obran en poder del Municipio muchas motos secuestradas y abandonadas y muchas de ellas se encuentran en perfectas condiciones de uso. Por eso es que se propuso que esas mismas motos sean asignadas a los vecinos que formen parte del programa para que ningún animal siga sufriendo estos maltratos en nuestra ciudad" De acuerdo al proyecto, el propietario del caballo podrá optar por conservarlo con la prohibición de volver a utilizarlo para trabajos de carga y en caso de no conservarlo, se prevé la atención veterinaria y el envío a guarderías que le provean un cuidado adecuado. El Concejal expresó que "las personas tienen derecho al trabajo y a una remuneración que les permita vivir con dignidad. Hay vecinos que subidos a un carro tirado por un animal, recorren las calles en la búsqueda de cartones, chatarra y otro tipo de material que pueda reciclarse. Es el Estado quien debe garantizarles la continuidad de su fuente de trabajo, mediante la entrega de herramientas adecuadas que faciliten su trabajo y a la vez les quite el elemento de rechazo social al maltrato animal que los ha estigmatizado". "El Municipio no tiene la voluntad de solucionar el problema de la tracción a sangre" reclamó el Concejal del PJ-Unidad Ciudadana, Osvaldo Fraticelli, quien agregó: "Secuestran caballos en la vía pública para la foto, mientras dejan dormir en los cajones de la Comisión de Legislación del HCD un proyecto integral para la sustitución de los vehículos de tracción animal. Tres años pasaron y siguen haciendo la vista gorda" aseguró. Para finalizar, Fraticelli convocó a entidades protectoras de animales y a la comunidad en general a acompañar este proyecto, "que es una iniciativa abierta a todos los aportes y participación de todos los interesados en resolver esta problemática, que en pleno siglo 21 debería tener una solución que el Municipio se niega a resolver".





