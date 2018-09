Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

EL CANASTO DEL BARRIO

"Solicito que por favor no tiren más basura domiciliaria en este canasto privado del Centro de Formación Laboral (CFL). Personas que no vemos tiran toda clase de residuos domiciliarios (pañales, suciedad de animales, etc.). En esta oportunidad chatarras, cosas punzantes etc.)", expresa Liliana a nuestro Whatsapp esperando que se tomen medidas al respecto.

#QuejaVecinal Indignación de vecinos del barrio Dallera por el basural que generan sus propios pares en la calle Viamonte a metros de Colectora Sur, "una verguenza" comentan, ya que el recolector pasa tres veces al día y llevan tanto las bolsas, como los montones de la calle. pic.twitter.com/M2zmKcJgVC — Daniel Trila (@dantrila) 16 de septiembre de 2018