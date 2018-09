Colella le contestó a Amaya sobre el Dignidad

Luego de las declaraciones del concejal oficialista en respuesta a las observaciones de Marco Colella, el concejal del bloque FR-PJ se refirió una vez más a la situación que viven los vecinos del Barrio Dignidad, sobre calle Alferi Bis. "El macrismo debe dejar de mirar el pasado, lo que se hizo bien o mal, y comenzar a gestionar soluciones a los problemas que tienen los vecinos de Campana" sostuvo Colella ayer por la tarde en clara respuesta a las declaraciones del concejal suplente de Cambiemos, Christian "Pipem" Amaya, quien entre otras cuetiones mencionó: "La oposición pide mejoras para solucionar las deficiencias estructurales que dejó el kirchnerismo". En ese sentido, Colella dijo: "La realidad golpea fuerte a los vecinos de la calle Alferi Biz entre La Rioja e Interno 1; conviven todos los días con el agua servida en la puerta de su casa" y agregó "los chicos juegan en un terreno desocupado que existe en la zona pegado a la laguna de materia fecal y desechos, con los perjuicios que pueden existir para su salud". El concejal del FR-PJ indicó además que "en reiteradas oportunidades, desde que asumí mi función de concejal, me acerqué al Barrio Dignidad y charlamos con los vecinos y siempre nos encontramos con la misma problemática el agua de lluvia que queda estancada en las calles o las cloacas que se rebalsan y nadie se acerca a destapar para desagotar". "Sebastián Abella debe entender que hoy es él el intendente de Campana y debe resolverle los problemas a los vecinos" señaló Colella y concluyó: "hoy en día los vecinos viven con un foco infeccioso en la puerta de su casa. Se acercan los meses donde las temperaturas comienzan a subir y "desde el Municipio se preparan para realizar las campañas de descacharrización y prevención del dengue; ¿con qué cara van a ir a llevarle la información a los vecinos del barrio?". Por último, Colella destacó: "Abella y su equipo deben dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar el ahora y el futuro; los vecinos no viven del pasado".

Colella le contestó a Amaya sobre el Dignidad

