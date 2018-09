La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/sep/2018 Alejo Sarna:

Desde Vamos Campana pidieron por la creación del Consejo Municipal de Adultos Mayores para generar un sistema de interrelación con los centros de jubilados y pensionados de la ciudad y brindar asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones, asistencia ante situaciones de violencia, soledad y abandono, atención integral en hogares de día y recepción de denuncias sobre establecimientos residenciales privados. Para el Licenciado Alejo Sarna, dirigente de Vamos Campana "aquellos ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a la tercera edad, son un grupo etario vulnerable no solo por una cuestión biológica sino porque además carecen de representaciones institucional en los distintos estratos gubernamentales, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal. Esto lo vimos particularmente en lo que fue la discusión de la Reforma Previsional que envió el Gobierno de Cambiemos donde la masa de jubilados no tenía la capacidad de hacerle frente a semejante embestida que dañó su poder adquisitivo. Por eso creemos fundamental crear espacios institucionales que le permitan a todos los adultos mayores poder encontrar ámbitos de defensa de sus derechos y beneficios para mejorar su calidad de vida". Luego, el joven dirigente agregó que "A raíz de esto, para cuidar a nuestros abuelos, pedimos la creación del Consejo Municipal de Adultos Mayores en el marco de la Ley Provincial 13.844, la cual en el Artículo 2, inciso f, propone contribuir a la creación de estas instituciones en los Municipios. Lamentablemente en Campana no lo tenemos, pero es parte de la propuesta de Vamos Campana de que esto se haga realidad". En relación a la propuesta, Alejo Sarna señaló que "por una parte, el Consejo Municipal tendrá que cumplir con las metas y los propósitos del Consejo Provincial de Adultos Mayores que figuran en la ley, pero además es importante darle una impronta y competencias específicas que tenga que ver con la idiosincrasia de nuestro distrito" argumentó Sarna y agregó que "el Consejo Municipal deberá mantener un sistema de interrelación con los centros de jubilados y pensionados de la ciudad para que puedan insertarse y ser parte importante de la gestión municipal y asi poner en práctica cuestiones fundamentales como ; realizar asesoramiento para pensiones, jubilaciones y otros tramites; generar ámbitos de orientación y asistencia psicológica para mayores de 60 años ante situaciones de violencia, soledad y abandono; recepción de denuncias de maltratos; asistencia integral a mayores de 60 años derivándolos a lugares de residencia permanente; la emisión de subsidios para adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad social; atención integral en hogares de día donde los adultos mayores puedan desayunar, almorzar, merendar, tengan asistencia psicológica, odontológicas, se hagan acciones recreativas, culturales, labor terapéutica y asistencial; se reciban maltratos a residentes, malas condiciones sanitarias, problemas edilicios de establecimientos residenciales privados; y por último formar un registro único y obligatorio de establecimientos y asistentes gerontológicos". Por otro lado, Alejo Sarna continuó diciendo que "el Consejo Municipal estará compuesto por un representante de cada centro de jubilados, un representante de cada bloque de Concejales, y un director nombrado por el Poder Ejecutivo Municipal que certifique idoneidad en la materia" y concluyó que "construir una ciudad con esperanza, significa también cuidar a nuestros adultos mayores, y en ese sentido es necesario definir políticas públicas que defiendan sus intereses tales como la creación del Consejo Municipal de Adulto Mayores que pedimos desde Vamos Campana".



