Ya hace unos cuantos años me intereso por las cuestiones del Planeamiento local. Y sobre este tema más allá de información o formación también tengo la manía de guardar todo. Por eso de pronto aparecen documentos con valor histórico que resulta interesante compartir. El 22 de septiembre de 2009, se hizo una reunión en la Agencia de Desarrollo, sobre el tema de la revisión del Código de Planeamiento local. Un tema que nos preocupaba a todos los que de alguna forma ejercíamos tareas que nos vinculan a la creación de ciudad, desde lo privado o lo público. La confluencia de inquietudes daba como resultado la necesidad de la revisión de aquel código original del año 1984. Salvo algunas licencias podíamos llamar literarias para adecuar el acta a este artículo, gran parte de lo que publico a continuación es el acta de aquella reunión, al menos en los aspectos más significativos. Por supuesto que toda la reunión es sobre las cuestiones de avance en los debates sobre la necesidad y oportunidad de esa reforma del Código. ¨Se inicia la reunión con la presentación del Lic. Ricardo Sánchez y su explicación de los objetivos de la misma: informar a los participantes de lo hecho hasta el momento en la comisión y los trabajos realizados por la Dirección de Ordenamiento Urbano en pos del avance hacia un nuevo Código de Planeamiento Urbano, y la incorporación en el trabajo a realizarse de todos los participantes de la comisión, dentro del marco del Plan Urbano Ambiental para Campana. La Arq. Silvia García, Directora de Ordenamiento Urbano y Territorial, comenta el estado de los trabajos hasta el momento, incluyendo el estudio y recopilación de las Ordenanzas modificatorias del Código de Planeamiento que data de 1984.¨ Luego de varias explicaciones se avanza en una presentación donde se pone de manifiesto la cuestión histórica de la reglamentación de planeamiento analizando el marco legal de la ley de uso del suelo y poniendo en contexto la necesidad de modificación de la reglamentación en función del cambio de escenarios históricos. Se hace hincapié en Nuevos usos no reglamentados por el Código actual. Nuevas Normativas ambientales (diferencia en la categorización y clasificación de industrias según el Código y Leyes provinciales) Nuevas urbanizaciones cerradas en el partido, gestionadas por emprendedores privados. Necesidad de políticas propias desde el municipio para reglamentar la existencia de las mismas.. Descentralización en la gestión de urbanizaciones cerradas, necesidad de autonomía del Municipio. Situación actual de las áreas abastecidas por todos los servicios. Centro y Barrios periféricos. Posible crecimiento de las zonas de altas y medias densidades. Crecimiento urbano en función de los servicios de infraestructura. (falta de inversión de las empresas concesionarias vs. el rol del estado). Incremento de la construcción en el partido. Edificios en Propiedad Horizontal, crecimiento inmobiliario. Normativas municipales para la factibilidad de servicios. Problemas generados por el incremento de la densidad. Necesidad de tomar decisiones consensuadas de acuerdo al Modelo de ciudad que queremos¨. Como dato central se plantean los ejes de crecimiento ¨tipificando a la Ruta Nº9 como Eje residencial, Camino a Capilla y Ruta Nº6 como Ejes industriales y Ruta Nº4 como Eje de urbanizaciones cerradas. Nuevas centralizaciones en los nodos. Proyección de nuevos caminos. Por último, se plantea que el Nuevo Código surgirá a partir del nuevo Plan Urbano Ambiental, a realizarse a través de proyecto participativo, organizado por comisiones (según sectores-ejes de crecimiento) coordinados por profesionales externos ……. Se involucrará a los representantes de los diferentes partidos politicos en los talleres de participación y a funcionarios provinciales¨ También se vuelve sobre el histórico tema de la ¨Posible modificación de la Ley Provincial 8912/77, cuyos puntos objetables desde siempre, son, la falta de autonomía de los municipios en la modificación de zonificaciones y el problema de las Regionali-zaciones (no solo por cercanías sino por intereses en común). Por último, se abre a la intervención de los presentes y se hace mención a algunas observaciones, ¨Luego de la exposición, el Arq. Jorge Bader, comenta algunas situaciones que a su parecer no han estado contempladas por la normativa presente: -La falta de zonas de interfase entre los distintos municipio de la región. -El conflicto en el criterio de densidad en relación al tipo de amanzanamiento y loteo urbano -La necesidad de crear un Observatorio Urbano, para contemplar las modificaciones eventuales del futuro Código de acuerdo a los cambios en las situaciones urbanas¨. Pasa el tiempo y muchos de estos debates siguen todavía en veremos. Me pareció acertado el título de la famosa película de Federico Fellini, Amarcord, palabra que se ha constituido en un neologismo de la lengua italiana, que identifica los recuerdos nostálgicos. Algo así como lo que me sucede cuando releo lo que hace años pretendemos definir en nuestra ciudad y siempre ha ido quedando en medias tintas. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

