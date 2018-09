La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/sep/2018 Importante mención a la restauración de la fachada del Colegio de Arquitectos







El pasado 28 de agosto en la Sede de la Sociedad Central de Arquitectos (S.C.A.), se anunciaron los ganadores correspondientes al Premio Nacional a la Mejor Intervención en Obras que Involucren el Patrimonio Edificado, undécima edición, organizado por la S.C.A. y el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio – Argentina (C.I.C.O.P. Ar.). En dicha ocasión el Distrito 5 del Colegio de Arquitectos, jurisdicción a la que pertenece nuestra ciudad, recibió una Mención especial en la Categoría A1. Restauración, obras de hasta 1.000 m2. , por el trabajo de restauración de la fachada de la Sede Distrital distrital de Mercedes dirigida por el arquitecto lujanense Pedro Vignau. Los argumentos expuestos por el jurado y que permitieron otorgar la Mención fueron: "Se trata de una correcta tarea de restauración para volver la fachada a su estado original, con un apreciable trabajo de consolidación y restitución de sectores faltantes, según se observa en las fotos del estado anterior y el proceso de obra." En dicha categoría los premiados, y, con quienes se compitió fueron: Primer premio: ex-aequo - Trabajo 003: RESTAURACIÓN DE LA PIRÁMIDE DE MAYO. Plaza de Mayo, C.A.B.A. Autor: Arq. Marcelo L. Magadán. - Trabajo 001. RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL RECINTO DEL HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN ARGENTINA – PALACIO DEL CONGRESO. Hipólito Irigoyen 1710, C.A.B.A. Autores: Arquitectos Catalina Liotti, María A. Ledezma, Ezequiel Nahas y Carlos Javier Vitali. Segundo Premio: - Trabajo 014. BIBLIOTECA AGUSTÍN GONZÁLEZ – PALACIO DE LAS AGUAS CORRIENTES. Córdoba 1950, C.A.B.A. Autora: Arq. Vanesa Bauleo Diarte. Recordemos que en el mes de junio de 2015, y debido a que algunos elementos ornamentales de la Fachada se habían desprendido, surgió la necesidad imperiosa de resolver estas patologías, no sólo para detener el deterioro progresivo de la Fachada, sino también para preservar la integridad de los transeúntes . La Mesa Directiva del Distrito 5, felicita al Arq. Pedro Vignau no solo por este Premio, sino también por la calidad del trabajo realizado. Agradecemos también, al C.I.C.O.P. Argentina y en particular a la Arq. María de las Nieves Arias Incollá, por habernos asesorados en momentos previos al inicio de las obras. Los premios y menciones se entregarán el día 20 de septiembre del corriente.



Importante mención a la restauración de la fachada del Colegio de Arquitectos

