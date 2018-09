La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/sep/2018 Vuelos y Vacaciones:

Publicidad Remota, aislada, magnética, legendaria, misteriosa, fascinante. Isla de Pascua es uno de esos destinos que el viajero intrépido debería visitar al menos una vez en la vida. Es uno de los lugares más remotos del planeta, aparece en cualquier atlas como un punto aisladísimo en medio del Pacífico Sur. Y aunque desde el siglo XIX pertenece a Chile, Rapa Nui (como es su nombre la lengua original), está culturalmente vinculada a Polinesia, lugar desde el que arribaron a su costa los primeros pobladores de la isla para hacer florecer, totalmente aislados, una cultura fascinante y que alzó algunos de los monumentos megalíticos más impactantes del planeta. Intentaremos contarte en esta nota, sobre los puntos más sobresalientes de este increíble destino, tan único como remoto. Las distancias en la Isla de Pascua no son muy grandes, sin embargo, la forma más práctica de recorrer sus principales atracciones es hacerlo alquilando un automóvil o una moto, o tomando excursiones, ya que no hay transporte urbano. La opción que recomendamos para moverse y conocer los rincones más populares es contratando excursiones, además de llevarlos a los distintos puntos, los guías explicarán la historia de la cultura rapanui y de sus restos arqueológicos, así como los motivos que llevaron a su construcción. Además del español, el rapanui (el idioma local tradicional) también es oficial en la isla y son muchos los que lo hablan. De hecho, además de ser el nombre de la cultura y del idioma, Rapa Nui también es el nombre de la isla: Rapa grande - Rapa es una pequeña isla de la Polinesia francesa-, aunque su superficie es de poco más de 160 km2 - como referencia, Buenos Aires tiene más de 200 Km2-. No es que los rapanui supieran que, siglos después de su descubrimiento, fuera a formar parte de Chile, pero da la casualidad que la Isla de Pascua es también "grande" en el país, es la mayor de sus islas. Sólo hay una ciudad en la isla, Hanga Roa, en la que se encuentran prácticamente todos los hoteles, restaurantes y resto de servicios: cajeros, conexión a internet, etc. Más de un tercio de la isla es parque natural, el parque nacional Rapa Nui. Hay muy pocos recursos naturales en Isla de Pascua, lo que hace que prácticamente todo tenga que llegar desde el continente por barco o avión. Esto impacta directamente en los precios, la isla no es justamente económica. Por su situación, casi tropical, no tiene mucha variación de temperatura ni de precipitaciones, lo que hace que cualquier momento sea bueno. La temporada alta es de enero a marzo, coincidiendo con la celebración de una de las fiestas ancestrales más bonitas del mundo: la Tapati. Ser testigo presencial de esta maravillosa fiesta es una experiencia única. Por un momento, todos los isleños parecen retroceder en el tiempo para revivir los deportes y manifestaciones artísticas de sus antepasados, rememorando la lucha de los antiguos clanes. Lo mejor de todo es que podrán participar como un Rapa Nui más, porque los isleños les abrirán los brazos y los invitarán a formar parte de sus tradiciones, no tienen que ser un simple espectador si no quieren. Desfiles, bailes, música, comida y tradiciones, se dan cita durante estos días, en los que podrán conocer lo mejor de la una cultura increíble. Los moais, el gran icono de la isla de pascua: Si algo ha hecho famosa la Isla de Pascua son las enormes esculturas que la pueblan: los moais. Enormes cuerpos (sí, cuerpos, no son sólo cabezas, aunque éstas sean su parte más grande) que representan a los antepasados de los rapa nuis. Pero no a unos antepasados cualquiera, a los sabios, los poderosos, los importantes… los que tenían "mana", una fuerza especial que no se debía perder y que se transmitía al moai, de forma que siguiera ayudando a la comunidad. En la Isla de Pascua hay gran cantidad de "ahus", las plataformas en las que se encuentran los moais, pero los más conocidos y visitados son: Ahu Tongariki, la más grande, con 15 moais, y el lugar desde donde ver uno de los amaneceres más espectaculares de la isla; Ahu Akivi, los únicos moais que miran al mar en toda isla (el resto mira hacia las comunidades que protegen) se considera un observatorio astronómico; y Ahu Tahai, uno de los ahus más cercanos a la ciudad de Hanga Roa y desde el que disfrutar de una fantástica puesta de sol. Tampoco hay que dejar de visitar el cráter del volcán Rano Raraku, la cantera de la que salían todas las figuras que protegían a las comunidades rapa nui y en donde todavía se pueden ver muchas que no llegaron a su destino y fueron abandonadas en distintas etapas de construcción. Otro punto clave de la historia Rapa Nui es la aldea ceremonial de Orongo, al sur de la ciudad de Hanga Roa, donde se alojaban los participantes en el culto al hombre pájaro, Tangata Manu, en el que se elegía al jefe de la isla. Aunque no sea el motivo principal para visitar la isla, las playas también están presentes en Rapa Nui. La más visitada es Anakena a la que, según la tradición local, llegaron los primeros habitantes de la isla desde Polinesia, y donde también hay un ahu con moais: Ahu Nau Nau. La otra playa recomendable, es Ovahe, también en la costa norte. Cerca de la playa está el "Te Pito Kura", ombligo de luz, una roca ovoide pulida que, según la tradición, traían en su barco los polinesios y que cargada de maná. La costa noroeste de la isla, mucho menos trillada y sólo con senderos, es otro de sus grandes atractivos con rutas de trekking de varias horas de duración en los que encontrarán ahus casi escondidos, cuevas, petroglifos y antiguas viviendas. Es un lugar ideal para probar el buceo, ya que sus aguas son excepcionalmente cristalinas. Ya sea que tengan experiencia o no, la Isla de Pascua es uno de los mejores lugares para sumergirse en las profundidades, ya que su mar tiene una luminosidad sorprendente y bajo sus aguas podrán conocer su mundo marino y apreciar la vida que hay allí abajo, mucha de la cual no existe en ninguna otra parte. Incluso hasta podrán ver un moai sumergido. Imposible dejar de lado la cara gastronómica de Isla de Pascua. Aquí podrán saborear lo mejor del mar recién salido del agua. La pesca artesanal es una de las más antiguas fuentes de sustento en la isla y, como hace décadas, hoy los pescados y mariscos recién capturados forman parte de la alimentación de locales y visitantes. No es raro encontrarse en el pequeño puerto de Hanga Piko con algún pescador que llega cargando un enorme atún que luego será preparado en alguno de los restaurantes de la isla o convertido en deliciosas empanadas de atún. Eso sin olvidar otros pescados únicos de la isla, los langostinos, los ostiones y muchos otros frutos del mar. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



