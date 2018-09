La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/sep/2018 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Amenaza a la Familia"

Por Luis Rodas









La familia está siendo bombardeada y amenazada constantemente en los últimos tiempos, la ideología de género, las separaciones, los divorcios, la falta de valores y compromisos, la falta de respeto y tolerancia entre sus miembros, etc. Dios diseñó la familia como la base de la sociedad, porque consideró que "No es bueno que el hombre esté solo" (Génesis 2:18). La familia es el núcleo de la sociedad donde los niños deben aprender acerca de Dios, cómo amar al prójimo, y cómo convertirse en adultos responsables. "Jesús dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre." (Mateo 19: 4-6) Pero si la familia se debilita, se degrada o se re-define transformándose en algo distinto a lo que Dios creó, el orden social completo se ve gravemente afectado. Eso es exactamente lo que está sucediendo hoy en el mundo. El matrimonio se ve amenazado como institución fundamental de la sociedad, al tratar de legalizar el "matrimonio" entre personas del mismo sexo o lo que se ha llamado el "matrimonio igualitario". Los medios de comunicación han ido debilitando la conciencia social; todo en nombre de leyes "anti-discriminatorias" por la orientación sexual. Se están creando leyes que atentan contra las enseñanzas éticas y morales que los padres quisieran dar a sus hijos en el tema de la sexualidad y familia. Algunos gobiernos son presa fácil de la "ideología de género" y de los organismos internacionales anti familia, que impulsan una educación sexual fundamentada en el placer más que en la responsabilidad, y en que lo antinatural y anormal, es normal. Se ha olvidado que es necesaria la presencia de un gen masculino y un gen femenino para la procreación y, por tanto, para la conservación de la humanidad. La biología nos marca el fundamento para entender la importancia tanto de un rol femenino como del rol masculino y su complementariedad en la crianza integral de los hijos. La familia está amenazada, porque está cambiando su fundamento ético, por el relativismo moral. A menos que despertemos, las consecuencias sociales serán nefastas. No es tiempo de rendirnos, Es tiempo de levantar la voz a favor de la vida, la familia tradicional y el matrimonio, ser proactivos, respaldar a los legisladores valientes, preparar a nuestros jóvenes y capacitar a la sociedad para defender la familia. Es tiempo de orar para que Dios traiga un despertar espiritual como nunca antes, porque la maldad crece sin precedentes. Y si destruyen la Familia destruirán todo. Enseñemos a nuestros hijos que la sexualidad involucra todo nuestro ser, y de las consecuencias de la promiscuidad sexual, y que nuestra conducta sexual tendrá consecuencias "de por vida", y defendámoslos de teorías extrañas que les quieran imponer. Su familia es una de sus mayores bendiciones. Haga todo lo posible por defenderla y preservarla. Después no lloremos si perdemos lo que tenemos, ¡Será tarde! Mejor dicho, "nunca es tarde" para arrepentirnos de nuestras malas conductas y acercarnos a Dios, que estará pronto a perdonarnos y enseñarnos el mejor camino correcto y tomados de la mano de Jesús. El mejor ejemplo es el del hijo pródigo. (Lucas 15:11-24) Léelo en La Biblia. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



