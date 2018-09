Pordenone - 25 de febrero de 2017

Giorgio: ¡El aspecto más importante de nuestra misión es anunciar la Segunda Venida de Cristo! Hoy, durante la sangración, recibí un mensaje según el cual os tenía que explicar, en un lenguaje actual, el Capítulo 24 del Evangelio de Mateo, seré sintético, luego me podréis hacer preguntas al respecto. No podéis poner en duda lo que está escrito porque es Jesús, inspirado por Dios, por lo tanto el mismo Dios, quien está hablando, al máximo me podéis pedir mayores explicaciones.

Capítulo 24: "Cuando salió Jesús del templo, y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo Él, les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo?"

¡Cuando Jesús afirma que no quedará piedra sobre piedra se refiere a Jerusalén que será destruida por una explosión nuclear o, si el Cielo lo llegara a evitar, será arrasada por un terremoto de 8 grados de la escala de Richter!

"Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: ´Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos´."

Jesús se refiere a los falsos profetas y al fracaso de la Iglesia católica que traicionó a Cristo, no solo a los charlatanes o a esos personajes que engañan y que creen tener visiones. Él habla de todos aquellos Príncipes, Cardenales, Papas y líderes de la Iglesia católica que, a lo largo de dos mil años, han utilizado el poder temporal de la misma. Sin embargo, en este contexto, hay que distinguir el poder temporal del espiritual. A este último lo encontramos en San Francisco, en los Santos, en los curas misioneros, en el Padre Pio y en todos aquellos, conocidos o no, que trabajan en silencio en la Iglesia espiritual. Cuando Cristo habla de falsos profetas no se refiere a estos últimos. Tampoco tenemos que buscar a los falsos profetas en las demás religiones, como el Islam, etc., etc., no somos nosotros quienes las tienen que juzgar. El Islam no viene en nombre de Cristo, tampoco Buda. Nosotros ni siquiera podemos juzgar a las disciplinas de las religiones orientales, al máximo podemos venerarlas. Cuando Jesús dijo que teníamos que tener cuidado porque muchos vendrían en ¡Su nombre se refería a quienes llevan una cruz colgada, a la Iglesia católica que ha fornicado, asesinado, estuprado, violado y fomentado guerras! No tenemos que tener cuidado con los videntes, con los misioneros, con los pastorcillos que ven a la Virgen: ¡yo mismo soy un hombre simple! Hay que tener cuidado con los que engañan y dicen: "¡En nombre de Cristo, te mato! ¡En nombre de Cristo, dame todo tu dinero! Yo represento a Cristo y te digo..." ¡Estos son falsos profetas!

"... Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: ´Yo soy el Cristo´, y engañarán a muchos"... ¡Mil millones de personas!

"Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado! No os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda; pero todavía no es el fin"... Veremos guerras, a partir de este año y en los años por venir, muerte y destrucción, incluso entre nosotros. Tendremos miedo, entraremos en pánico.

"¡Cuidado! No os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda". ¡Entonces no me pidáis que ruegue en contra de las guerras! ¿Qué puedo evitar con mis oraciones si Jesús ha dicho que es necesario que todo esto ocurra? ¡Si yo rezara para que no ocurra todo lo que tiene que ocurrir os estaría engañando! Significaría que no estoy cumpliendo con la Voluntad de Cristo. ¿Se que es difícil de comprender pero tengo que interpretar el Evangelio, de lo contrario cómo haríais? Puede ser que esté llegando el momento en el que me tenga que ir al Cielo y por lo tanto os tengo que explicar todo.

