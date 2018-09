Se disputará la 22ª fecha. En la 21ª perdieron tanto San Felipe, líder de la Zona A, como Lechuga FC, puntero de la B. El Torneo "Brisa Tabera" que organiza la Liga de Veteranos de Campana sigue avanzando y está entrando en la recta final de los campeonatos A y B. Y en ese sentido, el pasado domingo se dieron resultados significativos: es que Deportivo San Felipe, líder de la A junto a San Luis, perdió por primera vez en el certamen al caer 2-1 frente a Las Campanas; mientras que Lechuga FC, único puntero de la B, perdió 1-0 con La Josefa y dejó escapar un invicto de 18 fechas. Para San Felipe la derrota duele más, porque a pesar que sigue igualado con San Luis, cuenta con un partido más porque San Luis justamente quedó libre en la fecha pasada. En tanto, Lechuga, a pesar de la derrota y de que su escolta El Pino ganó, mantiene una ventaja de cuatro puntos en la cima de la B. Hoy, en tanto, se estará disputando la 22ª jornada con partidos en canchas de CASLA, Tavella y Leones. ZONA A Los resultados y goleadores de la fecha 21 fueron los siguientes: -Atlético Las Campanas 2 – Deportivo San Felipe 1. Goles: Juan Cejas y Gustavo Cejas (ALC); Carlos Moreyra (DSF). -Atlético Las Praderas 4 – Sol de América 1. Goles: José Cabral, Miguel Ferreira, Fabio Schkorfer y Roberto Ferreyra (ALP); Raúl Torres (SdA). -9 de Julio 7 – La Esperanza 0. Goles: Juan Tabera -4-, Silvio Romano, Juan Ibáñez y Sandro Cerasa (9dJ). -Naranja 1 – Los Pumas 1. Goles: Pablo Peral (NAR); Andrés Cáceres (LP). -Juventud Unida 1 – El70 0. Gol: David Filippa (JU). -Campana FC PG – Mega Guacha PP. PRÓXIMA FECHA. Esta nueva jornada se disputará hoy con los siguientes partidos y programación: El 70 vs Campana FC (14.45 en Leones), Los Pumas vs San Luis (12.15 en Leones), La Esperanza vs Naranja (12.15 en CASLA), Atlético Las Praderas vs 9 de Julio (12.15 en Tavella), Atlético Las Campanas vs Sol de América (14.45 en CASLA). La fecha se completa con Deportivo San Felip PG-PP Meta Guacha. Queda libre: Juventud Unida. ZONA B Los resultados y goleadores de la fecha 21 fueron los siguientes: -Los Leones 1 – Tavella 0. Gol: Juan Aranda (LEO). -La Josefa 1 – Lechuga 0. Gol: Esteban Morao (LJ). -El Defe 3 – Mega Juniors 1. Goles: Raúl Silva -2- y Lisandro Cardozo (DEFE); César Suárez (MJ). -El Regreso 5 – CASLA 3. Goles: Juan Vallejos -2-, Marcos Arévalo -2- y Martín Vega (REG); Oscar Gauta, Eduardo Forqueda y Fernando Ferryra (CASLA). -El Pino 3 – Norte 1. Goles: Marcelo Delgado, Roberto Quintana y Ariel Díaz (EP); Teodoro Maldonado (NOR). -Kilmes FC 6 – San Cayetano 0. Goles: Alejandro Ramírez -5- y Sergio Rodríguez (KIL). -Amigos de Raúl 1 – Las Palmas 0. Gol: Gustavo Pérez (AdR). FECHA 22. Esta nueva jornada se disputará hoy con los siguientes partidos y programación: Amigos de Raúl vs Tavella (11.00 en Tavella), Kilmes FC vs Las Palmas (11.00 en CASLA), Norte vs San Cayetano (14.45 en Tavella), CASLA vs El Pino (13.30 en CASLA), Mega Juniors vs El Regreso (13.30 en Leones), Lechuga vs El Defe (13.30 en Tavella) y Los Leones vs La Josefa (11.00 en Leones).

EL EQUIPO “EL REGRESO", QUE EL PASADO DOMINGO VENCIÓ 5-3 A CASLA Y HOY SE MIDE CON MEGA JUNIORS.



Veteranos:

Prosigue hoy el Torneo "Brisa Tabera"

