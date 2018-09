La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/sep/2018 Liga Campanense:

El líder Atlético Las Campanas se enfrenta con el tercero, Real San Jacinto; mientras que el escolta, La Josefa, se mide frente a Leones Azules. Este domingo culminará la primera rueda de Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol con la disputa de la 13ª fecha, que como es habitual tendrá actividad en tres escenarios: las canchas de Las Campanas, Lechuga y Otamendi. El líder Atlético Las Campanas (invicto con 29 puntos) tendrá un compromiso de cuidado frente al tercero, Real San Jacinto (21), mientras que La Josefa (26) se ilusiona con la posibilidad de alcanzarlo en la cima, pero para ello deberá a Leones Azules (9) y esperar la derrota del puntero. Luego de esta primera fecha, los equipos podrán contar con los nuevos fichajes que ya está inscribiendo la Liga Campanense, incluso a través del sistema COMET (el mismo que se utiliza en el fútbol profesional de Sudamérica). FECHA 13: PROGRAMACIÓN -Defensores de La Esperanza (20 puntos) vs El Junior (9). En cancha de Lechuga. Cuarta División juega a las 10.15; Tercera, a las 11.30; y Primera a las 13.30. -Lechuga FC (9) vs Juventud Unida (8). En cancha de Lechuga. Tercera División juega a las 14.45; y Primera, a las 16.00. -Atlético Las Praderas (17) vs Deportivo San Felipe (14). En cancha de Las Campanas. Cuarta División juega a las 9.00; Tercera, a las 10.15; y Primera a las 11.30. -Atlético Las Campanas (29) vs Real San Jacinto (21). En cancha de Las Campanas. Cuarta División juega a las 13.30; Tercera, a las 14.45; y Primera a las 16.00. -La Josefa (26) vs Leones Azules (9). En cancha de Otamendi. Cuarta División juega a las 9.00; Tercera, a las 10.15; y Primera a las 11.30. -Otamendi FC (13) vs Mega Juniors (20). En cancha de Otamendi. Cuarta División juega a las 13.30; Tercera, a las 14.45; y Primera a las 16.00.

