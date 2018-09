Sólo se jugaron partidos de la mayor de las categorías. Mañana retorna la programación habitual y vuelven a competir los Cebollitas y Mosquitos.

Las tres jornadas de la semana que pasó del Torneo Escolar de Baby Fútbol que se desarrolla en el Club Plaza Italia (Estrada 670) estuvieron dedicadas íntegramente a la categoría Baby, que así avanzó en el desarrollo de su campeonato, que cuenta con 17 equipos participantes divididos en dos zonas.

Los resultados por día fueron los siguientes:

-Lunes: Escuela 27 "A" venció 5-1 a Escuela 1; la Escuela 13 "A" goleó 13-0 al Colegio San Roque "A"; el Colegio Siglo XXI "A" superó 6-4 a Aníbal Di Francia; y la Escuela 13 "B" le ganó 9-3 al Colegio Siglo XXI "B".

-Miércoles: la Escuela 1 empató 3-3 con la Escuela 14; Santo Tomás "B" venció 6-2 a la Escuela 22; la Escuela 17 goleó 15-1 a la Escuela 27 "B"; y el Colegio Dante Alighieri superó 4-2 a Siglo XXI "B".

-Viernes: la Escuela 17 le ganó 7-4 a la Escuela 2; Aníbal Di Francia venció 7-3 a la Escuela 14; y la Escuela 13 "B" derrotó 7-3 a la Escuela 27 "B".

De esta manera, las posiciones en la categoría Baby quedaron de la siguiente manera:

-Zona 1: 1) Escuela 27 "A", 16 puntos (6PJ); 2) Escuela 13 "A", 15 puntos (6PJ); 3) Aníbal Di Francia, 15 puntos (8PJ); 4) Colegio Siglo XXI "A", 12 puntos (6PJ); 5) Santo Tomás "A", 10 puntos (6PJ); 6) Escuela 1, 4 puntos (6PJ); 7) Escuela 14, 4 puntos (7PJ); 8) San Roque "A", sin puntos (7PJ).

-Zona 2: 1) San Roque "B", 21 puntos (7PJ); 2) Escuela 17, 15 puntos (7PJ); 3) Colegio Dante Alighieri, 15 puntos (5PJ); 4) Santo Tomás "B", 10 puntos (5PJ); 5) Escuela 13 "B", 9 puntos (7PJ); 6) Escuela 2, 7 puntos (6PJ); 7) Escuela 22, 3 puntos (6PJ); 8) Escuela 27 "B", sin puntos (5PJ); 9) Colegio Siglo XXI "B", sin puntos (6PJ).

PRÓXIMOS PARTIDOS

Esta semana se volverá a jugar lunes, miércoles y viernes, nuevamente con partidos de las tres categorías: Cebollitas, Mosquitos y Baby. La programación es la siguiente:

-Lunes 17: Escuela 5 vs Santo Tomás "A" (19.00, Cebollitas); Escuela 5 vs Aníbal Di Francia (19.30; Mosquito); Colegio San Roque "B" vs Dante Alighieri (20.15; Baby); Escuela 1 vs Escuela 13 "A" (21.00; Baby).

-Miércoles: Escuela 17 vs Escuela 22 (19.00; Cebollitas); Santo Tomás "C" vs Escuela 22 (19.30; Mosquito); Colegio Siglo XXI "B" vs Santo Tomás "B" (20.15; Baby); y Escuela 13 "B" vs Escuela 2 (21.00; Baby).

-Viernes: Escuela 1 vs Escuela 17 (20.00; Mosquito); Escuela 22 vs Escuela 27 "B" (20.40; Baby); Escuela 27 "A" vs Colegio Siglo XXI "A" (21.20; Baby).