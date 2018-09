La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/sep/2018 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo ya tienen fixture confirmado para la próxima temporada de AFA







La Primera B contará con 22 equipos que en la fase clasificatoria se dividirán en dos zonas. Las Auriazules integrarán la A y debutarán como locales frente a Atlas. El campeonato iniciará el próximo fin de semana. Con muchas expectativas, nuevo entrenador y después de un receso en el que trabajaron mucho tanto en los entrenamientos como para ampliar la base de jugadoras, las chicas de Puerto Nuevo se alistan para iniciar la próxima temporada del Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las Auriazules volverán a participar del campeonato de Primera B, que para la campaña 2018/19 contará con 22 equipos que, en la primera fase, se dividirán dos zonas de 11 cada una. En esta primera etapa jugarán todos contra todos en cada zona, a una sola rueda. Así, concluidas las 11 fechas, los cinco mejores de cada grupo avanzarán a la Zona Campeonato, mientras que los restantes doce integrarán la Zona Permanencia. Nuevamente se jugará todos contra todos, pero ida y vuelta y al cabo de esa etapa, el ganador de la Zona Campeonato ascenderá a Primera A, mientras que los ubicados del 2º al 5º puesto disputarán un Reducido por el segundo ascenso. En tanto, la Zona Permanencia definirá qué equipos podrían descender a una futura Primera C que se conformaría para la temporada 2019/20 (debería tener un mínimo de doce equipos). En la primera fase, las Portuarias integrarán la Zona A junto a Real Pilar, Luján, Camioneros, Deportivo Español, Defensa y Justicia, Atlas, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro Carril Oeste, Argentino de Rosario y Banfield. En tanto, en la Zona B estarán: Lima FC, SATSAID, Almirante Brown, Liniers, Comunicaciones, Argentino de Quilmes, Deportivo Merlo, All Boys, Deportivo Armenio, Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata EL FIXTURE AURIAZUL El campeonato de la Primera B comenzará el próximo fin de semana y en la primera fecha, Puerto Nuevo jugará como local frente a Atlas. Luego, en la continuidad de la primera fase tendrá los siguientes partidos: 2ª fecha: Luján (V) 3ª fecha: Banfield (L) 4ª fecha: Estudiantes (V) 5ª fecha: Deportivo Español (L) 6ª fecha: Defensa y Justicia (V) 7ª fecha: Argentinos (L) 8ª fecha: Libre 9ª fecha: Camioneros (V) 10ª fecha: Real Pilar (L) 11ª fecha: Ferro Carril Oeste (V) LA PREPARACIÓN En las últimas semanas, bajo las órdenes del nuevo DT, Néstor Daniel Gómez, las chicas Auriazules han trabajado muy fuerte desde lo físico y también realizaron diferentes amistosos frente a Nueva Unión, All Boys y la Universidad de San Fernando, además de medirse también con equipos locales que disputan el Torneo Femenino de la Liga Campanense. Además, el pasado martes, las jugadores de Puerto Nuevo recibieron la visita del "Mono" Carlos Fernando Navarro Montoya, ex arquero de Boca Juniors, quien en el marco del programa municipal "Jóvenes en Movimiento" les brindó una charla motivacional que giró en torno al fútbol, contando sus experiencias y también alentando a las chicas a seguir desarrollando su pasión.

EL PASADO MARTES, LAS JUGADORES DE PUERTO NUEVO RECIBIERON LA VISITA DEL “MONO" CARLOS FERNANDO NAVARRO MONTOYA.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo ya tienen fixture confirmado para la próxima temporada de AFA

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: