Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo está desarrollando este fin de semana otra carrera de su campeonato con el Gran Premio de Singapur. Televisa Fox Sport. VENDER: Luego de terminar de armar su auto para estar participando en alguna categoría el propio Silvestre Gallo decidió desprenderse del Fiat 1500 y lo puso a la venta dado que ahora arrancó otro proyecto diferente. PROMETER: La ausencia de Ivan Gonzalez en el taller de su amigo Andrés Rivero ya tiene una explicación basada en que el actual piloto de la GT 900 prometió llevar salamines y queso para una picada pero ante semejante gasto el zarateño dejó de concurrir a la calle Lopez y Planes a saludar a sus amigos. POSIBILIDAD: Nicolás Bandarmo a bordo de un cuatriciclio que tiene la atención total por parte de Carlos Debesa finalizó segundo en la carrera de San Clemente del Tuyú sumando puntos importantes para el campeonato donde está con la posibilidad de ganar el mismo con un parque interesante de competidores. TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal de nuestro país está llevando adelante otra competencia de su calendario en el autódromo de Rosario con sus dos clases este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". CONDICIONES: La Dodge que tantos recuerdos le provocan al piloto Sebastián Abella se llevó para ponerla en las condiciones que su piloto desea a La Pampa pero ante el no trabajo realizado como se pretendía hoy por hoy está dentro de la estructura de las toscas donde se desarrollará el trabajo que corresponda. MOMENTO: Un buen momento para la dinastía Alvarez donde el nene viene de ganar en karting días atrás y a papá se lo v e muy enamorado en un mes tan particular con la llegada de la primavera. Que lindo que la gente se quiera!! SEGUNDO: Ese fue el puesto obtenido por Pablo Savastano en la Clase Tres de Alma en el autódromo de La Plata donde ahora el piloto local vuelve a liderar en el campeonato en una temporada complicada pero que el joven local sigue dando batalla con preparación propia del Fiat Uno. EVALUAR: Ahora parece que ante la suspensión de la carrera por cuestiones climáticas en dos ocasiones por parte de la categoría GT 900 el piloto local Gonzalo Conti está evaluando arrancar el año próximo y trabajar en el auto para que sea más competitivo pensando en el futuro. TURISMO ZONAL PISTA: La categoría vuelve a visitar el autódromo platense con sus dos clases este fin de semana donde desarrollarán una clasificación y dos finales utilizando el trazado más largo sin chicana donde desde las 10 hs arrancan con su actividad. REALIZAR: Vienen de realizar otra carrera por el campeonato argentino de Motocross enduro en la provincia de Tucumán donde Darío Arco finalizó quinto en su clase Mx1 con la preparación total de la moto por parte de Carlos Debesa y su estructura de la calle Jacob. ADQUIRIR: La idea de Constanza Toledo es hacer toda la temporada en la categoría Rotax Bs As. y para esto ya adquirió un karting nuevo con el cual se prepara para lo que resta del año con la atención de Ibarra y papá Gabriel y el asesoramiento de mamá Zulma. TC BONAERENSE: Vuelven a la actividad este fin de semana en el autódromo de Bradnsen con todas las clases que componen la categoría donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. GANADORES: La categoría Alma viene de correr en el autódromo de Dolores donde los ganadores fueron en Clase Dos: Sebastián Fagnani. Clase Tres: Juan Ezcurra. Clase Promocional: Cristian Farías. TC 1100: José Luis Sanchez y en TC 1100: Gabriel Roldan. PARTICIPAR: La ruta 40 fue testigo de la competencia de varios equipos que se preparan para el próximo Dakar y allí estuvo participando el cuatriciclo local con Pablo Copetti como piloto donde no tuvieron la mejor performance. CAER: En la primera etapa el sureño venía fuerte con el cuatri y se pasó donde cayó a un barranco que destrozó gran parte del vehículo que debió ser reparado por el equipo de Debesa para en la segunda etapa llegar tercero y ante la llegada de la tercera etapa se decidió no correrla por decisión de todo el grupo de trabajo. ENDURO: Esta especialidad del mundo de las dos ruedas desarrolla otra carrera del campeonato en el escenario de Junin para sus tres clases donde viene participando el representante local Germán Henze que viene peleando el campeonato contando como jefe de equipo a Moyano. ARMAR: Un buen momento para Marcelo Lopez que está trabajando en el armado de motores para karting donde viene de ganar en la categoría Kart Plus y en el interior del país sus motores funcionan muy bien lo que ya está provocando la llegada de nuevos clientes. El equipo del Narigón! ALEGRIA: Con mucho alegría se pudo ver a Cristian Falivene en el kartódromo de Zárate cuando sus hijos Emiliano y Thiago terminaron primero y segundos en la final de la clase Cajeros 4 Tiempos de la categoría Kart Plus. PAGAR: El afanado motorista viene amagando con pagar el asado en su taller y los comenzales Hugo, Jorge, Marcelo entre otros aguardan que el muchacho se decida a realizar tal trámite entre el armado de un karting y del otro. Será para tanto? TRIUNFADORES: Tras la carrera en el kartódromo de Zárate por parte de la categoría Kart Plus los triunfadores fueron en la Promocional: Dante Giordano, Pre Juniors: Valentín Quatrocchi, Juniors: Martín Córdoba, Cajeros 4 T: Emiliano Falivene, Master A: Facundo Traverso. Master B: Mariano Alvarez. Master C: Juan Perea y Potenciada: Juan Carlos Suarez. COPA PORCHES: La monomarca visita el autódromo de Rosario para llevar adelante otra carrera del campeonato. Televisa la TV Pública desde las 11 hs a través del programa Pistas Argentinas. UBICAR: Nueva presentación de Damián Toledo en la categoría Alma en el autódromo de Dolores donde en la Clase TC 1600 se ubicó en el puesto décimo contando con el armado del auto por parte de su equipo. OPORTUNO: Los hermanitos Carfagno están abocados al Club Villa Dálmine pero tanto Bernardo como Diego no abandona su amor también por el automovilismo donde siempre que creen oportuno colaborar con los pilotos de nuestra ciudad. CONTAR: En reciente nota televisiva los hermanitos Garrido con humildad y mucha ternura contaron como fue el retorno a la actividad en motocross tras el accidente de uno de ellos que lo tuvo varios meses sin poder correr con sus dos piernas quebradas. ANIMO: Lo concreto fue que Julián vivió ese difícil momento y su hermano Marcos lo siguió muy de cerca todo el lamentable momento vivido y lo acompañó sin dejar de darle ánimo nunca. RALLY FEDERAL: La categoría desde el viernes está instalado con su parque automotor para llevar adelante otra fecha del campeonato en Arrecifes. Desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. ENCUENTRO: En la vecina ciudad de Los Cardales se está llevando adelante el encuentro anual de clubes de marcas de automóviles con autos antiguos, de colección, de carreras y contarán con un show sorpresa. Está además el primer auto argentino Manuel Iglesias. ATENCION: El Campanense Juan Carlos Muñoz viene de correr en el autódromo de Dolores en la clase promocional donde clasificó décimo sexto para terminar en la final en el puesto décimo noveno con la atención del auto por parte de Diego Fangio. CENA: Continuando con Muñoz realizó una Cena en el Club San Martín para sus seguidores como ya adelantamos donde fue muy exitoso con la presencia de mucha gente que acompañó al popular Juancho. TC RIO PLATENSE: La categoría llega hasta el autódromo de La Plata donde encara otra carrera para su campeonato con su habitual parque de máquinas arrancando con su show automovilistico a las 11 hs. DESTINOS: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoría Rally Federal confirmaron que el Gran Premio Coronación se llevará adelante el próximo 25 de noviembre en el escenario de Chivilcoy para cerrar la presente temporada en un año complicado por las cuestiones económicas que no escapan a nadie. TOPE RACE: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo capitalino donde lleva adelante otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10.30 Canal 13 a través del programa "Carburando". QUEDAR: El TC Pista viene de correr en el autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios donde participó el campanense Sebastián Abella donde en la final quedó en el puesto vigésimo tercero con la Chevy de Ramiro Galarza y la motorización de Eduardo Alonso. SABIAS? Que el piloto local en su exitosa campaña deportiva Angel Gasperini ganó dos campeonatos en la categoría "Alma" siendo un referente por aquellos años con la motorización del gallego Héctor Vacarezza años 1986 y 87. TOPE RACE SERIES: Visitan el autódromo Juan y Oscar Galvez este fin de semana con su habitual parque de máquinas por otra carrera del campeonato donde televisa Canal 13 desde las 11 hs a través del programa "Carburando". MX DEL NORTE: La categoría de Motocross visita el predio del circuito "Al Límite" en la vecina ciudad de Zárate este fin de semana donde desde las 10 hs arrancan con su propuesta. CAMIONES: En el autódromo porteño la presentación de la categoría de Camiones con esta propuesta brasilera que corre su fecha del campeonato en nuestro país. Televisa Canal 13 desde las 10 hs a través del programa "Carburando". NIVEL: Sin duda que en su nivel de competencia Miguel Parra trabaja desde lo físico para estar en la alta competencia de carrera pedestre donde ya está para subirse a cualquier auto de carrera en cualquier momento. TOPE RACE JUNIORS: Llegan al autódromo porteño donde llevan adelante otra carrera del campeonato con su parque automotor limitado y televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa "Carburando".

Rincón Tuerca

