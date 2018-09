La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/sep/2018 Breves: Fútbol







GANARON LOS TRES GRANDES: por la quinta fecha de la Superliga, ganaron Boca Juniors, River Plate e Independiente.- ATLÉTICO TUCUMÁN, LÍDER: el viernes por la noche goleó 3-0 a Tigre como local.- RACING, POR LA PUNTA: intentará recuperar lo más alto de la tabla cuando enfrente como visitante a Lanús.- PRIMERA B METROPOLITANA: el arranque de la sexta fecha puso a Estudiantes de Caseros en lo más alto de la tabla.- PRIMERA C: se puso en marcha la sexta fecha, que hoy tendrá tres partidos.- GANARON LOS TRES GRANDES Por la quinta fecha de la Superliga, ayer ganaron Boca Juniors, River Plate e Independiente, en una jornada en la que, además, Belgrano y Newells igualaron sin goles. En el último turno, el Xeneize venció 1-0 a Argentinos Juniors como visitante con gol de Carlos Izquierdoz a los 23 minutos del primer tiempo. De esa manera, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto llegaron a los 10 puntos y quedaron a uno del líder Atlético Tucumán (11). Con mayor margen se impuso River, que goleó 4-1 a San Martín de San Juan (Nazareno Solís fue titular) y de esa manera consiguió su primer triunfo del campeonato. Rodrigo Mora (2), Camilo Mayada y Gonzalo Martínez marcaron los goles del elenco de Marcelo Gallardo. En tanto, Independiente le ganó 3-0 como local a Colón de Santa Fe con un doblete de Emanuel Gigliotti y un tanto de Silvio Romero. De esa manera también consiguió su primer triunfo en esta Superliga. ATLÉTICO TUCUMÁN, LÍDER Mientras tanto, el único líder que tiene hoy el campeonato es Atlético Tucumán, que el viernes por la noche goleó 3-0 a Tigre como local con tres tantos de Luis "Pulga" Rodríguez (el campanense Juan Mercier fue suplente) y llegó a los 11 puntos, uno más que Racing. El viernes, además, Aldosivi de Mar del Plata sorprendió 2-0 como visitante a Estudiantes de La Plata y confirmó su gran arranque al llegar a los 9 puntos. RACING, POR LA PUNTA En la jornada de hoy, Racing Club (10 puntos) intentará recuperar lo más alto de la tabla de posiciones cuando enfrente como visitante a Lanús desde las 17.45 horas. Además, este domingo también juegan: Patronato vs Gimnasia (11.00), Vélez Sarsfield vs San Martín de Tucumán (13.15), Unión vs Talleres (15.30) y Godoy Cruz vs San Lorenzo (20.00). Mañana, la fecha se cerrará con: Huracán vs Banfield (19.00) y Rosario Central vs Defensa y Justicia (21.00). PRIMERA B METROPOLITANA El arranque de la sexta fecha de la Primera B Metropolitana puso a Estudiantes de Caseros (15 puntos) en lo más alto de la tabla tras su victoria 1-0 como visitante sobre Talleres de Remedios de Escalada. Y como escolta se ubica Acassuso (14), que ayer superó 1-0 a Deportivo Español con un gol de Damián Salvatierra, en una jornada en la que además se jugaron otros dos encuentros: Almirante Brown 1-0 Sacachispas; y Atlanta 1-1 Flandria. Hoy, Deportivo Riestra y UAI Urquiza (ambos con 13 puntos) intentarán recuperar la punta en una jornada que tiene programados los siguientes encuentros: Deportivo Riestra vs San Miguel, Tristán Suárez vs UAI Urquiza, Colegiales vs San Telmi, J.J. Urquiza vs All Boys y Defensores Unidos vs Fénix. La sexta fecha se cerrará mañana lunes con Comunicaciones vs Barracas Central. PRIMERA C Con la victoria 2-1 como visitante de Central Córdoba de Rosario sobre Cañuelas, ayer se puso en marcha la sexta fecha de la Primera C, que hoy tendrá tres partidos: Argentino de Quilmes vs Luján, Leandro N. Alem vs Victoriano Arenas y Sportivo Italiano vs el líder Berazategui (13 puntos). Mañana lunes jugarán: Midland vs Ituzaingó, Deportivo Armenio vs Sportivo Barracas y Excursionistas vs Villa San Carlos. Luego, el martes, se enfrentarán: San Martín (B) vs El Porvenir, Deportivo Laferrere vs Deportivo Merlo y Dock Sud vs Lamadrid.



