La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/sep/2018 Breves: Polideportivas







FRANCIA FINALISTA: con su victoria en el Dobles de ayer, Francia volvió a clasificarse a la final de la Copa Davis.- HISTÓRICA VICTORIA: el Seleccionado Argentino de Rugby consiguió una histórica victoria al superar a Australia.- UN PASO AL MUNDIAL: la Selección Argentina de Básquet consiguió un triunfo importantísimo.- VÓLEY; NO ALCANZÓ: la Selección Argentina no pudo evitar una derrota en la tercera fecha del Grupo A del Mundial de Italia-Bulgaria.- COPA DAVIS; SELLÓ LA SERIE: con su victoria en el Dobles de ayer, Argentina se aseguró la victoria en su serie repechaje.- HISTÓRICA VICTORIA El Seleccionado Argentino de Rugby consiguió una histórica victoria ayer al superar 23-19 como visitante a Australia, cortando una racha de 35 años sin triunfos en ese país. Fue por la cuarta fecha del Rugby Championship 2018, con tries de Nicolás Sánchez y Bautista Delguy, más un penal y dos conversiones del apertura y dos penales anotados por el fullback Emiliano Boffelli. En el cierre, con el tiempo cumplido, un tackle de Tomás Lavanini fue decisivo para evitar el try que los Wallabies estaban muy cerca de concretar. De esta manera, Los Pumas obtuvieron su segunda victoria de la competencia (le habían ganado a Sudáfrica como local) y la primera como visitante desde que ingresaron al Rugby Championship. La jornada de ayer también entregó otra sorpresa: la victoria a domicilio de Sudáfrica sobre Nueva Zelanda por 36 a 34. De esta manera, los All Blacks mandan con 15 puntos; los Springbooks tienen 10 y terceros aparecen los Pumas con 8 (último Australia con 4). Argentina cerrará su participación en este certamen recibiendo a Nueva Zelanda y Australia como local. UN PASO AL MUNDIAL La Selección Argentina de Básquet consiguió un triunfo importantísimo en busca de la clasificación al Mundial de China 2019 al superar 78-74 como visitante a México, con una actuación descollante del base Facundo Campazzo, quien terminó con 26 puntos, 8 asistencias y 5 robos. Mañana lunes, los dirigidos por Sergio Hernández afrontarán otro duro compromiso frente a Puerto Rico en el estadio Cincuentenario de Formosa, partido que cerrará esta "ventana" fundamental para las aspiraciones albicelestes, dado que en las próximas no contaría con los jugadores de equipos que participan en la Euroliga (Campazzo, Deck, Vildoza y Garino). VÓLEY: NO ALCANZÓ Por la tercera fecha del Grupo A del Mundial de Italia-Bulgaria, la Selección Argentina jugó un buen partido frente a Italia, pero no pudo evitar una derrota lógica. Los dirigidos por Julio Velasco ganaron el primer set 25-22, pero los Azurros reaccionaron y se quedaron con la victoria en los parciales siguientes: 25-15, 25-22 y 28-26. De esta manera, el equipo nacional acumula una victoria (República Dominicana) y dos derrotas (Bélgica e Italia) en tres presentaciones. Su cuarto compromiso será mañana frente a Eslovenia, a partir de las 15.30. COPA DAVIS: SELLÓ LA SERIE Con su victoria en el Dobles de ayer, Argentina se aseguró la victoria en su serie repechaje del Grupo Mundial frente a Colombia en San Juan. El tercer punto lo consiguieron Máximo González y Horacio Zeballos, quienes vencieron 6-4, 7-6, 6-7, 4-6 y 6-4 a Alejandro Gómez y Cristian Rodríguez. La serie, que se desarrolla en el estadio Aldo Cantoni de San Juan sobre polvo de ladrillo, se cerrará hoy con los últimos dos singles. La programación indica que Diego Schwartzman se mediría con Daniel Galán, mientras que Guido Pella jugará ante Santiago Giraldo. FRANCIA FINALISTA Con su victoria en el Dobles de ayer, Francia volvió a clasificarse a la final de la Copa Davis al sellar el 3-0 sobre España. Nicolas Mahut y Julien Benneateau superaron 6-0, 6-4 y 7-6 a Marc López y Marcelo Granollers para liquidar la serie que había iniciado con victorias de Lucas Pouille y Benoit Paire. Su rival en la final se conocerá hoy, porque Estados Unidos se mantuvo con vida ayer frente a Croacia al ganar el Dobles. Así, Marin Cilic ante Steve Johnson tendrá la segunda oportunidad croata para sentenciar la serie, mientras que para el quinto punto estarán esperando Borna Coric y Francis Tiafoe.



