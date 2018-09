Ahora las obras de reasfaltado de calles avanzan por Las Campanas

El intendente Abella supervisó los trabajos, que este lunes llegaron a la calle Casaux, en el marco del plan de Nación para mejorar las arterias por donde circula el transporte de pasajeros. El intendente Sebastián Abella estuvo ayer en el barrio Las Campanas donde el Municipio avanza ahora con el plan de reasfaltado de calles por las que circula el transporte público de pasajeros. Puntualmente, el jefe comunal –que concurrió acompañado por la subsecretaria de Obras Públicas, Mariela Patiño - se acercó a la zona de la calle Casaux para supervisar los trabajos que se concretan entre Fremi y Schinoni. Dichas tareas están financiadas por el Gobierno nacional y se enmarcan dentro de la segunda etapa del plan impulsado por el Ministerio de Transporte que incluye bacheo, reparación de losa y hormigonado de calles y avenidas y asfalto por donde transita los colectivos para mejorar la transitabilidad. En tal sentido, Abella expresó su felicidad "por continuar con obras que transforman la ciudad", al tiempo que resaltó que la obra pública en Campana no se detuvo. "Los vecinos confían en nosotros porque no solo ven un cartel que indica la obra. Hay personas y máquinas trabajando", señaló. No obstante, reconoció "que todavía falta mucho por hacer y es necesario seguir escuchando los problemas que tienen los vecinos. Eso nos llena de responsabilidad para continuar mejorando la ciudad". Hacia el final, el Intendente adelantó que concluido los trabajos por la calle Casaux, las obras de reasfalto continuarán por Luciano Reyes completando así la etapa 2018 del plan nacional que también alcanzó a las calles 9 de Julio y San Martín; 9 de Julio, entre Balcarce y French; Alem, entre Belgrano y San Martín; Sarmiento y Ameghino, entre otros sectores.

El Intendente estuvo en Las Campanas para verificar el avance de la obra de transporte.





Los vecinos del barrio agradecieron al Intendente.

CON CADA CALLE QUE DEJA DE SER DE TIERRA, HAY MUCHAS FAMILIAS QUE EMPIEZAN A VIVIR MEJOR: https://t.co/otozPcnemC vía @YouTube — MunicipalidadCampana (@campanagov) 18 de septiembre de 2018 TAMBIEN EN LA JOSEFA Continúa la obra de asfalto en La Josefa. #Ahora avanzando por la calle Rigoli pic.twitter.com/IJ4yhx057f — MunicipalidadCampana (@campanagov) 18 de septiembre de 2018 ANTERIORES Buzzini celebró la repavimentación de calles por donde circula el colectivo: La concejal de Cambiemos, Romina Buzzini, celebró el plan de repavimentación de calles por donde circula el transporte público en distintas arterias de la… https://t.co/JdT51QiR7k | Campana / CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 14 de septiembre de 2018

Ahora las obras de reasfaltado de calles avanzan por Las Campanas

