Hoy las farmacias definen su posición con PAMI

EL DEFENSOR DEL PUEBLO El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, le reclamó a PAMI que "de manera urgente" destrabe el conflicto que mantiene con las farmacias para que de esa forma puedan volver a proveer de medicamentos a los afiliados de la mutual. "Es necesario que se tomen todas las medidas necesarias para que se solucione este problema cuanto antes. En caso de que no haya respuestas de PAMI o si se profundiza el conflicto, acudiremos a la Justicia para que se garanticen los derechos a los afiliados", precisó. Desde el sábado suspendieron las tiras reactivas y los medicamentos con 100% de cobertura. Si no hay acuerdo, la medida alcanzaría a medicamentos ambulatorios. "La gota que colmó el vaso fue que las droguerías nos pusieron límites de compra y límites de crédito", explicó Andrea Giobellini, presidenta del colegio local. "En marzo se firmó un convenio con PAMI bajo las condiciones de ese momento del país: con una inflación pronosticada del 15% anual y el dólar a $20. Hoy los números se duplicaron: la inflación llegaría al 42% anual y el dólar ya está en $40", dijo a La Auténtica Defensa Andrea Giobellini, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Campana, quien además explicó que ese mismo convenio retro-traía el precio de los medicamentos al 28 de febrero. La explicación se refiere a la medida de fuerza iniciada el sábado último y vigente hasta hoy, en la que las farmacias bonaerenses dejaron de proveer a los afiliados de PAMI tiras reactivas y los medicamentos con un 100% de cobertura. "Los medicamentos –señaló Giobellini- en su gran mayoría subieron entre un 20 y un 30% lejos; y en ciertos casos estamos vendiéndole al afiliado de PAMI un medicamento más barato que lo que nosotros vamos a pagarlo de costo. Además, nosotros pagamos a 15 días a la droguería, mientras que PAMI nos paga 4 ó 5 meses después. La situación es insostenible. Hemos acompañado con la mejor buena voluntad y con esfuerzo económico de nuestra parte, pero la gota que colmó el vaso fue que las droguerías nos pusieron límite de compra y límite de crédito. Como ellos saben que nuestra situación es delicada, decidieron no darnos crédito porque no está claro cómo se lo vamos a pagar". En ese mismo sentido, Giobellini explicó que situaciones similares tienen lugar en el resto del país; pero tienen una particular incidencia en la Provincia de Buenos Aires, donde reside cerca del 50% de los afiliados a PAMI. También es verdad que la mutual representa más del 50% de la facturación promedio de una farmacia. "No podemos dejar de atenderlos, porque tampoco podríamos seguir trabajando sin ellos. En estos momentos estamos en la disyuntiva: no podemos sin ellos, pero tampoco con ellos", reflexionó la colegiada. Aun así, Giobellini también aclaró: "Seguimos esperanzados que en estos dos días alguien nos dé una solución viable; porque, obviamente, no queremos cortar el servicio. Las farmacias lo que menos quieren es complicarle la vida al jubilado, pero necesitamos una respuesta ya que la situación es muy compleja desde el punto de vista económico y financiero. Por supuesto, ante cualquier urgencia, le pedimos al afiliado que no deje de hablar con su farmacéutico de confianza". Finalmente, y ante un posible conflicto similar con IOMA, Giobellini comentó: "No tenemos hasta el momento ningún problema. Sí está atrasada en los pagos, pero el tema de IOMA es diferente, porque se maneja con montos fijos y la diferencia la paga el afiliado. Entonces, en el caso de IOMA, más allá que se atrasen en los pagos, el perjudicado directo es el afiliado y no las farmacias".

Hoy las farmacias definen su posición con PAMI

