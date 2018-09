Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

HABEMUS BICISENDA

"Misión cumplida, bicisenda de río Luján en Ruta 4", muestra emocionada María viendo las mejoras que está llevando adelante la Municipalidad tras el reclamo que se hizo la semana pasada.

WHATSAPPEAME...

"La semana pasada solicité un turno en el hospital para el Dr. Florit y me contestaron que mandara un Whatsapp hoy de 08.00 a 12.00. Lo mandé a las 08:02 y me contestaron a las 09.15 diciéndome que "ya no había más turnos". Yo pregunto: ¿Va por acomodo ese sistema?, cuenta Héctor Dupont, paciente de PAMI.

SOLO FALTAN LOS PATOS

"Así está el paso en la calle Rawson y Chacabuco, en el barrio Villanueva. El agua está estancada y ya es dificultoso pasar hasta con vehículos", expresa Silvia esperando pronta solución.