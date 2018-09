La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/sep/2018 Breves: Noticias de Actualidad







PROCESAN A CRISTINA: El juez federal Claudio Bonadio procesó este lunes con prisión preventiva a la ex presidenta.- PROYECCIONES OFICIALES: el Gobierno proyectó una inflación punta a punta del 23% para el 2019.- ALPARGATAS VENDE TOPPER: un empresario brasileño pagará 24 millones de dólares a la multinacional Alpargatas para quedarse con la marca Topper Argentina.- OTRO CURA ACUSADO DE ABUSO: una adolescente de 14 años denunció que fue abusada sexualmente por un sacerdote.- CLIMA EXTREMO: estudio científico analizó las consecuencias de un aceleramiento del calentamiento global.- PROYECCIONES OFICIALES El Gobierno nacional proyectó una inflación punta a punta del 23% para el 2019, aunque podría ser más elevada debido al "arrastre de 2018", según el proyecto de Ley de Presupuesto conocido este lunes. "Proyectamos una desaceleración de la inflación durante 2019, luego del shock inflacionario de los últimos meses de 2018", dice la iniciativa que el Poder Ejecutivo presentada en el Congreso de la Nación por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La gestión de Mauricio Macri también estima una caída del 0,5% de la actividad económica durante 2019 y una baja del 8% del tipo de cambio real multilateral para 2019, punta contra punta, con el dólar en un precio promedio de 40,10 pesos por unidad. ALPARGATAS VENDE TOPPER Un empresario brasileño pagará 24 millones de dólares a la multinacional Alpargatas para quedarse con la marca deportiva Topper Argentina, cuyas operaciones vienen en descenso por la recesión económica. Se trata de Carlos Wizard Martins -que administra Topper en el Brasil- y que llegó a un acuerdo con Alpargatas para transferir el 22,5% de los negocios de la textil brasileña en la Argentina. Ese porcentaje -según se informó- incluye toda la operación de Topper en el país, y del total acordado, unos 10 millones de dólares se abonarán al contado. OTRO CURA ACUSADO DE ABUSO Una adolescente de 14 años denunció que fue abusada sexualmente por un sacerdote en el interior de un colegio católico del distrito bonaerense de Cañuelas. Una vez que los hechos trascendieron, luego de que se difundieran mensajes de Whatssap que la chica les envió a sus compañeros, el religioso dejó la institución. Autoridades de la escuela y del Obispado de Gregorio de Laferrere, bajo cuya jurisdicción se encuentra la escuela, emitieron un comunicado en el que admitieron la denuncia e indicaron que se le pidió al sacerdote en cuestión que "suspenda sus actividades". CLIMA EXTREMO Si el mundo archiva el acuerdo de París y sus metas para limitar el aumento de las temperaturas podría salirnos muy caro. Es lo que se desprende de un nuevo estudio científico que analizó las consecuencias de un aceleramiento del calentamiento global y concluyó que Sudamérica, junto al sudeste asiático y el sur de Europa, es una de las regiones que sufriría mayor cantidad de muertes. "Aparte del incremento de eventos extremos como olas de calor, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos, nuestros resultados muestran que el porcentaje de muertes asociadas al efecto de una suba de temperatura mayor a 1,5° aumentaría en torno al 0,2%, 1% y 2,6%, en escenarios con un calentamiento global de 2°, 3° y 4°, respectivamente", explicó Ana María Vicedo-Cabrera, investigadora de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. PROCESAN A CRISTINA El juez federal Claudio Bonadio procesó este lunes con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner por considerarla "jefa" de una asociación ilícita en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública durante su mandato. Como es senadora, para que se concrete la detención a Cristina Kirchner deben quitarle sus fueros parlamentarios. Sin embargo, el magistrado dejó pendiente el pedido de desafuero hasta que la Cámara Federal revise la decisión que firmó este lunes, minutos después de las 15. Si la Cámara confirma el procesamiento, entonces se pedirá el desafuero. El magistrado además procesó también a ex funcionarios y empresarios.



