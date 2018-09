La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/sep/2018 Primera B Nacional:

El entrenador de Villa Dálmine lamentó el empate ante Mitre por lo que se vio dentro de la cancha: "Fuimos mejores a lo largo de todo el partido y merecimos ganar con claridad". Y pensando en el encuentro del próximo sábado frente a Chacarita señaló: "El desafío que tenemos ahora es el impacto que pueda tener este resultado en el equipo". "Nosotros ahora estamos muertos, mientras el rival está escuchando música y celebrando el empate. Pero en un par de horas, cuando analicemos el partido, ellos van a estar muy preocupados y nosotros tenemos que estar tranquilos por lo que hicimos y por mantenernos en la misma línea de trabajo, porque venimos haciendo las cosas bien". Con la bronca lógica por el resultado final, pero tratando de ponerle paños fríos a ese 2-2 que tanto dolió después de haber tenido un escenario muy favorable, Felipe De la Riva encaró la conferencia de prensa tras el duelo ante Mitre en Mitre y Puccini del pasado sábado. "Fuimos mejores a lo largo de todo el partido, que merecimos ganar con toda claridad. Pero el fútbol tiene imponderables que no tienen mayores explicaciones y pasan", señaló el DT Violeta "La diferencia fue muy grande de un equipo a otro. Tuvimos el 3-0 muchas veces. Es normal que en algún momento bajemos el ritmo, pero nuestro arquero tampoco tuvo intervenciones salvadoras o por el estilo", agregó al tiempo que reconoció la "bronca" que lo habitaba porque "eran tres puntos muy importantes para seguir escapándole al tema de los Promedios". Para el uruguayo, la clave del resultado final estuvo en el descuento, una jugada en la que marcó "desatenciones" tanto tras el lateral que generó el córner, como en la peinada en el primer palo con en la llegada de Ismael Blanco por el segundo. "Ese gol cambió la atmósfera del partido. Un equipo que está abatido y siendo superado, se encuentra con un gol y dice: `vamos que podemos`. Mientras que un equipo que es muy superior se encuentra con un gol en contra y en su cabeza empieza a aparecer el miedo a que le empaten. Y cuando la cabeza juega de esa manera, te terminan empatando. Incluso, el segundo gol tampoco es una jugada muy elaborada: es un centro flotado y Juani (Dobboletta) tiene un accidente. Ni siquiera hay mérito del rival en el segundo gol", lamentó De la Riva. "Es una pena haber dejado estos dos puntos en el camino, sobre todo por los promedios. El desafío que tenemos ahora es el impacto que pueda tener este resultado en el equipo, en cómo le pegue. Porque nosotros tenemos que tener claro que estamos haciendo las cosas bien y que si seguimos jugando de esta manera, vamos a tener muchas chances de ganar el próximo partido", señaló pensando en Chacarita, el rival que Villa Dálmine tendrá el próximo sábado por la cuarta fecha del campeonato (se jugará desde las 17.05 con televisación de TyC Sports). En cuanto a su análisis táctico de lo ocurrido en el campo de juego frente a Mitre, el entrenador uruguayo explicó: "Nosotros somos un equipo muy intenso, vertical, que busca el arco de enfrente y que toma riesgos. La formación lo evidencia. Jugamos con un enganche (Mariano Miño) que es vertical; jugamos con (Federico) Jourdan, que es muy vertical; y después jugamos con el 4 y el 3 adelantados en ataque. Y Mitre es un equipo que lo mejor que tiene es el contragolpe, no porque vengan a jugar de contra, sino por las características de sus jugadores. Y creo que logramos ser muy superiores en la mitad de la cancha, con (Emanuel) Molina haciendo todo bien y generando mucho juego también". Durante la conferencia de prensa, el DT también se refirió a la polémica actuación del árbitro Luis Álvarez, quien no cobró un claro penal contra Miño en el primer tiempo y expulsó tanto a Fernando Alarcón (doble amarilla) como al propio De la Riva en el segundo tiempo: "Los árbitros pueden dirigir mal, bien o regular. Se pueden equivocar. Luis Álvarez no tiene nada contra Dálmine, pero sí tiene un preconcepto mío que viene de mucho tiempo atrás. Mis expulsiones son siempre con él. Yo no juzgo su arbitraje, me molesta sí que venga mal predispuesto, porque contra eso no hay nada que hacer".

CORONEL ENGANCHA A MIÑO, PERO EL ÁRBITRO NO SANCIONÓ A PENAL A LOS 6 MINUTOS DE JUEGO. "LUIS ÁLVAREZ NO TIENE NADA CONTRA DÁLMINE, PERO SÍ TIENE UN PRECONCEPTO MÍO QUE VIENE DE MUCHO TIEMPO ATRÁS", ASEGURÓ DE LA RIVA, QUE FUE EXPULSADO POR EL REFEREE EN EL SEGUNDO TIEMPO. EL VIOLETA QUEDÓ EN EL LOTE DE CINCO ESCOLTAS Almagro es el único líder con 9 puntos. La fecha se cierra hoy con Platense vs Morón. Cuando finalice la tercera fecha de la Primera B Nacional (esta noche, desde las 21.05 con el partido entre Platense y Deportivo Morón), Villa Dálmine estará, tal como figura ahora, en el lote de cinco equipos que tienen 7 puntos y escoltan al líder Almagro (9). El Tricolor de José Ingenieros es el único que ganó sus tres compromisos, pero no el único que tiene puntaje ideal, dado que Nueva Chicago le ganó 1-0 como visitante a Guillermo Brown de Puerto Madryn y suma 6 puntos en dos partidos (quedó libre en la segunda fecha). Tras la jornada del sábado, Villa Dálmine, Mitre y Agropecuario ya tenían 7 unidades. El domingo se sumaron Atlético Rafaela (le ganó 3-1 como local a Brown de Adrogué) y Sarmiento de Junín (1-0 como visitante sobre Los Andes). En cuanto a los Promedios, el Violeta está 10º en la tabla que decidirá qué equipo baje a la Primera B Metropolitana. Tiene 90 puntos en 71 partidos y por detrás están Ferro Carril Oeste (89/71), Los Andes (86/71), Arsenal (2/3) y Temperley (1/3). Los resultados de la tercera fecha son los siguientes: Almagro 1-0 Independiente Rivadavia; Central Córdoba (SdE) 1-0 Quilmes; Villa Dálmine 2-2 Mitre (SdE); Gimnasia de Mendoza 2-1 Chacarita; Agropecuario 1-1 Temperley; Arsenal 1-2 Instituto; Los Andes 0-1 Sarmiento (J); Olimpo (BB) 2-1 Ferro Carril Oeste; Guillermo Brown (PM) 0-1 Nueva Chicago; Defensores de Belgrano 1-0 Santamarina; y Atlético Rafaela 3-1 Brown (A). Juegan hoy: Platense vs Deportivo Morón. Libre: Gimnasia de Jujuy. En tanto, los máximos artilleros de la divisional son Ijiel Protti (Villa Dálmine) con 4 goles y Patricio Cucchi (Gimnasia de Mendoza) con 3. Mientras que la próxima fecha tendrá los siguientes encuentros: Chacarita vs Villa Dálmine (sábado 17.05 por TyC Sports), Nueva Chicago vs Olimpo, Ferro Carril Oeste vs Atlético Rafaela, Brown (A) vs Los Andes, Sarmiento (J) vs Central Córdoba (SdE), Quilmes vs Almagro, Independiente Rivadavia vs Platense, Deportivo Morón vs Gimnasia de Mendoza, Mitre (SdE) vs Agropecuario, Temperley vs Arsenal, Instituto vs Defensores de Belgrano y Santamarina vs Gimnasia (J). Libre: Guillermo Brown (PM).

