La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/sep/2018 Primera D:

El capitán de Puerto Nuevo, autor de los dos goles en el triunfo sobre Cambaceres, resaltó la tarea colectiva del equipo y el buen arranque del Auriazul: "Jugamos contra tres rivales muy importantes y sentimos que estamos yendo de menor a mayor". Fue una de las grandes apuestas de Puerto Nuevo para esta temporada de la Primera D: el defensor Santiago Correa era el capitán de Central Ballester y se aprestaba a enfrentar el compromiso más importante en la historia de ese club por Copa Argentina frente a Independiente de Avellaneda cuando la insistencia de la entidad del barrio Don Francisco lo convenció de armar el bolso y venirse para Campana. Y la apuesta empieza a pagar dividendos, tanto para él como para el Portuario: es que Correa es el capitán, la voz de mando y el goleador del equipo de nuestra ciudad que arrancó el campeonato con dos victorias y un empate en sus primeras tres presentaciones. La faceta goleadora de Correa nació con un penal frente a Atlas y se estiró el pasado sábado contra Defensores de Cambaceres por duplicado: primero, con mucho oportunismo para capturar el rebote en el palo del tiro libre ejecutado por Mauricio Ruiz; y después, en el segundo tiempo, con otro penal. De esa manera, Puerto Nuevo selló un 2-0 que lo llevó a la parte más alta de la tabla de posiciones. "Es muy importante arrancar de esta manera, porque somos un plantel nuevo, que se armó recientemente. Jugamos contra tres rivales muy importantes y sentimos que estamos yendo de menor a mayor", explicó Correa en diálogo con La Auténtica Defensa. Y en cuanto al partido en sí, el capitán Auriazul señaló: "Nosotros sabíamos muy bien los puntos débiles de ellos y los supimos aprovechar en los momentos justos. Fuimos un equipo muy ordenado en todo momento, sabemos a lo que jugamos y mantenemos el esquema" En tanto, el entrenador Carlos Pereyra remarcó que desde el arranque "fue un partido cerrado, con mucha pelota por arriba, de esos en los que se hace difícil jugar" y que la virtud de Puerto Nuevo estuvo en poder abrir el marcador, situación para la que fue clave la pegada de Ruiz y el oportunismo de Correa, dos de los jugadores que llegaron "desde afuera" para conformar este nuevo plantel Portuario y que integran una lista en la que también están Gonzalo Leizza, Oscar Peñalba y Carlos Tapia, entre otros. "Veíamos que Puerto Nuevo necesitaba un cambio y con el esfuerzo de los dirigentes y dentro del presupuesto que manejamos, traer esta clase de jugadores que vienen de afuera, pero que son de jerarquía, nos da un salto de calidad", explicó Pereyra, quien igualmente no sacó los pies de la tierra cuando fue consultado sobre las aspiraciones de su equipo: "Vamos partido tras partido. El objetivo es ir plasmando la idea que bajamos desde el cuerpo técnico, que se vaya afianzando el grupo. Después podremos ver con más claridad para qué estamos".

SANTIAGO CORREA SUMA TRES GOLES EN ESTE ARRANQUE DE LA TEMPORADA. ANTE CAMBACERES CONVIRTIÓ DOS. MUÑIZ SIGUE PERFECTO El campeonato de la Primera D tiene un único líder: Muñiz, que ayer venció 1-0 como visitante a Claypole y se mantiene con puntaje perfecto. Suma 9 puntos en tres fechas y así cuenta con dos de ventaja sobre Puerto Nuevo y Yupanqui, que el domingo venció 1-0 a domicilio a Argentino de Rosario (tres derrotas en tres presentaciones). Justamente, el próximo rival del Portuario será el Trapero, en un duelo de escoltas que inicialmente fue pautado para el próximo martes 25 en cancha de Lugano. Todos los resultados de la fecha 3 fueron: Puerto Nuevo 2-0 Defensores de Cambaceres; Juventud Unida 1-0 Atlas; Argentino de Merlo 2-0 Central Ballester; Liniers 2-0 Lugano; Argentino de Rosario 0-1 Yupanqui; Centro Español 0-0 Real Pilar; Claypole 0-1 Muñiz. En tanto, la cuarta fecha tendrá los siguientes encuentros: Lugano vs Argentino (R); Yupanqui vs Puerto Nuevo; Defensores de Cambaceres vs Argentino (M); Central Ballester vs Juventud Unida; Atlas vs Claypole; Muñiz vs Centro Español; y Real Pilar vs Deportivo Paraguayo.

