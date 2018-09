Tras cuatro jornadas, Otra Pasión y Chelsi FC son líderes de la Zonas 1 y 2.

El Torneo de Fútbol 9 que organiza el Complejo Popos de nuestra ciudad, que cuenta con la participación de 20 equipos divididos en dos zonas en su primera fase, disputó dos nuevas fechas durante la semana pasada y cada una de ellas tiene un único líder: Otra Pasión en la Zona 1 y Chelsi FC en la Zona 2.

ZONA 1. Los resultados de las fechas 3 y 4 fueron los siguientes en este grupo:

Fecha 3: Otra Pasión 2-1 Taller El Rápido; La Cachunga FC 3-0 Los Marginales; Kilmes FC 2-0 Gamuza FC; Taller El Peta 0-1 Los del Capdepón; y Corralón Don Isidoro 2-1 Último Cartucho.

Fecha 4: Taller El Rápido 4-0 Los Marginales; Kilmes FC 2-3 Otra Pasión; Los del Capdepón 0-2 La Cachunga FC; Último Cartucho 2-0 Gamuza FC; Corralón Don Isidoro 5-0 Taller El Peta.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Otra Pasión, 12 puntos; 2) La Cachunga FC, 9 puntos; 3) Taller El Rápido, 7 puntos; 4) Último Cartucho, 7 puntos; 5) Corralón Don Isidoro, 6 puntos; 6) Los del Capdepón, 6 puntos; 7) Kilmes FC, 3 puntos; 8) Taller El Peta, 3 puntos; 9) Gamuza FC, 1 punto; 10) Los Marginales, 1 punto.

La quinta fecha de esta zona, que iba a disputarse ayer, pero por las lluvias se pasó para el jueves, tendrá los siguientes encuentros: Kilmes FC vs Taller El Rápido; Los Marginales vs Los del Capdepón; Otra Pasión vs Último Cartucho; La Cachunga vs Corralón Don Isidoro; y Gamuza FC vs Taller El Peta.

ZONA 2. En este grupo los resultados de las últimas dos fechas fueron los siguientes:

Fecha 3: Los 14 3-1 Siderca FC; La Máquina del Mal 1-2 Muertos FC; El Clásico FC 1-0 Bosch FC; Mata City 0-1 Chelsi FC; y Pino AC 0-0 Club de Amigos.

Fecha 4: Siderca FC 2-0 Muertos FC; Bosch FC 1-2 Los 14; Chelsi FC 3-0 La Máquina del Mal; Club de Amigos 3-1 El Clásico FC; y Pino AC 0-1 Mata City.

De esta manera, las posiciones son: 1) Chelsi FC, 10 puntos; 2) Mata City, 9 puntos; 3) Los 14, 9 puntos; 4) Siderca FC, 7 puntos; 5) El Clásico FC, 6 puntos; 6) Muertos FC, 6 puntos; 7) Club de Amigos, 5 puntos; 8) Pino AC, 4 puntos; 9) La Máquina del Mal, 1 punto; 10) Bosch FC, sin puntos.

La quinta fecha de esta zona se disputará esta noche con los siguientes encuentros: Bosch FC vs Siderca FC; Muertos FC vs Chelsi FC; Los 14 vs Club de Amigos; La Máquina del Mal vs Pino AC; y El Clásico FC vs Mata City.