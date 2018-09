La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/sep/2018 Liga Campanense:

Por las lluvias se suspendió la 13ª fecha







La jornada programada para el domingo se pasó para el próximo fin de semana. El pasado domingo estaba pautada para disputar la 13ª fecha del Torneo Oficial de la Liga Campanense de Fútbol, la cual iba a cerrar la primera rueda de los campeonatos de Primera, Tercera y Cuarta División. Sin embargo, las lluvias que cayeron en nuestra ciudad complicaron el estado de los campos de juegos (todo iba a desarrollarse en las canchas de Las Campanas, Lechuga y Otamendi) y se decidió la suspensión de toda la jornada pautada para el domingo. De esta manera, esta fecha 13 de la Liga Campanense se disputará tal como estaba programada el próximo domingo, para ponerle fin a la primera rueda y abrir la segunda parte del campeonato, cuando se sumarán los nuevos fichajes que se están cerrando en estos días a partir del trabajo de los clubes y la Comisión Directiva de la Liga Campanense. Entonces, la programación para el próximo domingo será la siguiente: -Defensores de La Esperanza (20 puntos) vs El Junior (9). En cancha de Lechuga. Cuarta División juega a las 10.15; Tercera, a las 11.30; y Primera a las 13.30. -Lechuga FC (9) vs Juventud Unida (8). En cancha de Lechuga. Tercera División juega a las 14.45; y Primera, a las 16.00. -Atlético Las Praderas (17) vs Deportivo San Felipe (14). En cancha de Las Campanas. Cuarta División juega a las 9.00; Tercera, a las 10.15; y Primera a las 11.30. -Atlético Las Campanas (29) vs Real San Jacinto (21). En cancha de Las Campanas. Cuarta División juega a las 13.30; Tercera, a las 14.45; y Primera a las 16.00. -La Josefa (26) vs Leones Azules (9). En cancha de Otamendi. Cuarta División juega a las 9.00; Tercera, a las 10.15; y Primera a las 11.30. -Otamendi FC (13) vs Mega Juniors (20). En cancha de Otamendi. Cuarta División juega a las 13.30; Tercera, a las 14.45; y Primera a las 16.00.

Imagen ilustrativa.



Liga Campanense:

Por las lluvias se suspendió la 13ª fecha

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: