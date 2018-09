La Auténtica Defensa. Edición del martes, 18/sep/2018 Básquet:

Ciudad de Campana debutó con victoria en el Clausura ABZC







Superó 66-63 como local a Central Buenos Aires. Santiago Fernández, con 18 puntos, fue el goleador del equipo "alternativo" del Tricolor. Ciudad de Campana debutó con una victoria en el Torneo Clausura de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) al vencer 66-63 como local a Central Buenos Aires el pasado sábado por la noche. Un día antes, por la misma primera fecha de la Zona B, el Campana Boat Club había perdido 94-48 ante Independiente de Zárate en la ribera de nuestra ciudad. El Tricolor se presentó con un equipo alternativo al que utilizará durante el Provincial, con jóvenes que regresaron al club para este certamen y con muchos juveniles del equipo U19. Así, sus figuras fueron Santiago Fernández (goleador del CCC con 18 puntos), Joaquín Aguilar (11) y Tomás Irisarri (10), dentro de una plantilla que Sebastián Silva rotó por completo (ingresaron los once jugadores que figuraron en planilla). Ciudad volcó el juego a su favor en el segundo cuarto, cuando firmó un parcial de 22-5 impulsado por 12 puntos de Fernández. Después, supo sobrellevar los embates de un rival que presentó dos figuras excluyentes: Valentín Rivero e Ivo Cajide, quienes se combinaron para anotar 45 de los 63 puntos de su equipo. La primera fecha de esta Zona B se cerrará hoy con el duelo que Honor y Patria y Náutico Zárate sostendrán en Capilla del Señor. Luego, por la segunda jornada se disputarán los siguiente encuentros: Boat Club vs Honor y Patria; Independiente vs Ciudad de Campana; y Náutico Zárate vs Central Buenos Aires. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (66): Joaquín Aguilar (11), Santiago Fernández (18), Tomás Basterrica (9), Tomás Irisarri (10) y Agustín Hernández (4) (FI) Matías Pagura (2), Lucio Cadelli (2), Juan Sebastián Manrique (8), Francisco Irisarri (2), Franco Garín (0) y Juan Cruz Álvarez Tello (0). DT: Sebastián Silva. CENTRAL BUENOS AIRES (63): Valentín Rivero (25), Ivo Cajide (20), Benajamín Giménez (1), Julián Tedesco (7) y Mateo Rodríguez (4) (FI) Ezequiel Cabrera (0), Agustín Pérez (4), Marco Casey (2) e Iván Vallejos (0). DT: Nahuel Pinto. PARCIALES: 13-15 / 22-5 (35-20) / 15-25 (50-45) / 16-18 (66-63). JUECES: Luis Ranzini y Mariano Imosi. GIMNASIO: Ciudad de Campana.



SANTIAGO FERNÁNDEZ ANOTÓ 12 DE SUS 18 PUNTOS EN EL SEGUNDO CUARTO, CUANDO ELCCC SACÓ DIFERENCIAS (FOTO: GENTILEZA MAURO VALERIO).



